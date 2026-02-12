Neuer Bildungscampus in Villach eröffnet: 16 Millionen Euro investiert

Ab Montag beginnt für rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Unterricht in dem umfassend sanierten Gebäude der ehemaligen Richard-Wagner-Schule.

Nach dreijähriger Bauzeit öffnet der Bildungscampus am Stadtpark in Villach seine Türen. Ab Montag beginnt für rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Unterricht in dem umfassend sanierten Gebäude der ehemaligen Richard-Wagner-Schule. „Die Stadt Villach investierte gemeinsam mit Bund und Land 16 Millionen Euro. Wir tun alles, um den Kindern eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen“, erklärt Bürgermeister Günther Albel.

500 zusätzliche Betreuungsplätze

Der neue Campus ist die Heimat der Volksschule 1 (vormals Khevenhüllerschule) und bietet Platz für 13 Klassen. Im Laufe des Jahres werden noch zwei Kindergartengruppen und zwei Kindertagesstättengruppen hinzukommen. „In den vergangenen Jahren investierten wir in die Modernisierung der Volksschulen in Landskron, Fellach, Magdalen, Auen und Lind“, ergänzt Albel. Im Kindergartenbereich wurde der tpv Kindergarten samt Mini Educational Lab neu errichtet, weitere Kindertagesstätten entstehen 2026 in Vassach und St. Leonhard. Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig kündigt an: „Bis zum Jahr 2027 schafft die Stadt Villach in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern 500 zusätzliche Betreuungsplätze.“

Rund um das Projekt

Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes erfolgte nach Vorgaben des Bundesdenkmalamtes. „Planung und Umsetzung standen im Zeichen von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz“, erklärt Baureferent Stadtrat Harald Sobe. Heiz-, Elektro- und Sanitäranlagen sowie der Brandschutz wurden auf den neuesten Stand gebracht. Neue Klassenräume, Gruppen- und Funktionsbereiche entstanden, der Turnsaal wurde generalsaniert und eine moderne Küche sorgt künftig für Verpflegung. Auch die Außenanlagen, Zufahrtswege sowie Spiel- und Freiflächen wurden komplett neu gestaltet.