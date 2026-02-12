Tote Fische im Zillerbach: Testergebnisse sind da

Von der Stadt Villach heißt es am heutigen Donnerstag, dem 12. Feber 2026, in einer Aussendung: „Alle Testungen sind negativ.“ Das bedeute, eine Fremdeinwirkung kann von den Amtssachverständigen ausgeschlossen werden. Die Tropenfische seien aufgrund der Kälte gestorben.

Viele tote Fische im Zillerbach

In den vergangenen Wochen herrschte Aufregung, da im Warmbach einige tote exotische Fische gefunden wurden. Unmittelbar nachdem die Stadt von aufmerksamen Bürgern darüber informiert wurde, wurde von Amtssachverständigen des Landes Kärnten in zwei Ortsaugenscheinen die kalten Temperaturen in Kombination mit einem äußerst niedrigen Wasserstand als Ursache für das Sterben der exotischen Fische identifiziert, heißt es weiter. „Diese Annahme wurde unter anderem auch dadurch begründet, dass kein Chlorgeruch wahrnehmbar war und lebendige, heimische Fische vorgefunden wurden. Bei einer anderen Einwirkung als den niedrigen Wassertemperaturen, wären auch die heimischen Fische betroffen gewesen“, wird informiert. Als dann Berichte über Chlorgeruch im Warmbach aufkamen, rückten die Experten des Landes erneut umgehend aus und haben den Warmbach genauestens untersucht. So wurden mehrere Wasser-, Algen- und Fischproben entnommen.

Untersuchungsergebnisse zeigen

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind nun in Form einer ausführlichen Stellungnahme der Gewässerökologie des Landes bei der Stadt eingelangt. „Weder wurde Chlor direkt nachgewiesen, noch Chlorzerfallsprodukte, die auch nach einer Kontaminierung noch auffindbar wären“, heißt es. Augenmerk wurde bei den Untersuchungen im Labor insbesondere auch auf das Ammonium gelegt, welches bei Veränderung des pH-Wertes in fischtoxisches Ammoniak umschlagen könne. „Aber auch hier lagen die Werte in Bereichen, welche nicht zu einem Fischsterben führen können. Ein Eintrag von Chlor hätte den pH-Wert entsprechend stark verschoben“, so die Stadt Villach.

©Gerald Prünster | 5 Minuten berichtete unlängst exklusiv über unzählige tote Fische im Warmbach. ©Gerald Prünster | Nun wurden von Gewässerökologen des Landes Proben von Wasser, Fisch und Algen genommen. ©Gerald Prünster | Die Ergebnisse liegen vor.

Darum sollen Fische verendet sein

Auch die Veterinärmedizin des Landes sowie das Kärntner Institut für Seenforschung waren in die Ursachenforschung miteingebunden. Untersuchungen erfolgten insbesondere an: Kiesel-, Grün- und Blaualgen sowie am tropischen Zebrabarsch. Die vorhandenen Algen zeigten eine entsprechende Vitalität, heißt es weiter. Ebenso war der Fischmagen leer, was laut der Stellungnahme des Amtssachverständigen darauf schließen lässt, dass die Fische nicht plötzlich durch eine Vergiftung verendet sind, sondern aufgrund der immer geringeren Temperaturen im Warmen Bach keine Nahrungsaufnahme mehr erfolgte (die Warmwasserfische benötigen für bestimmte Stoffumsätze auch entsprechende Wassertemperaturen). Auch dies lasse den Amtssachverständigen darauf schließen, dass die Fische aufgrund der geringen Wassertemperatur verendet seien.

Temperatur wurde gemessen

Die Temperatur des Baches wurde an mehreren Stellen gemessen und betrug zum Teil nur 14 bis 16 Grad und somit weit weniger als die im Warmbach üblichen rund 25 Grad bzw. die zum Überleben für viele der nicht heimischen tropischen Warmwasserfischen nötigen 20 Grad, wird weiters mitgeteilt. Im Rahmen mehrerer Ortsaugenscheine wurden überdies stets lebendige einheimische Fische vorgefunden, die für die kalten Temperaturen besser gerüstet sind. Vorgefunden wurden ausschließlich verendete tropische Fische. „Aufgrund all dieser Tatsachen kommen die Expert:innen des Landes zu dem Schluss, dass es keinerlei Anhaltspunkte für äußere Einflüsse außer der anhaltenden Kälte gibt. Somit wurde durch die ausführliche gewässerökologische Untersuchung im Labor die erste Stellungnahme des Naturschutzsachverständigen bestätigt“, wird informiert.

„Bitte bleiben Sie weiterhin wachsam“

„Dass die tropischen Fische die langanhaltende Kälte in Verbindung mit niedrigen Wasserständen nicht überlebt haben, ist sehr traurig. Zugleich ist es aber auch sehr beruhigend, dass die Expert:innen nun eine Vergiftung der Tiere und des Gewässers ausschließen können. Ich möchte mich bei den Amtssachverständigen, der Veterinärmedizin des Landes, der Fischereiaufsicht sowie beim Kärntner Institut für Seenforschung für die sorgfältige und umsichtige Arbeit ebenso bedanken, wie bei den aufmerksamen Bürger:innen, die Zivilcourage gezeigt und den Fall ins Rollen gebracht haben“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Sascha Jabali Adeh. „Bitte bleiben Sie weiterhin wachsam und wenden Sie sich im Verdachtsfall direkt an die Behörden, damit wir unsere wertvollen Naturräume gemeinsam bestmöglich schützen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 15:55 Uhr aktualisiert