Bekanntes Villacher Innenstadtlokal wohl endgültig geschlossen

„Wir sind zurzeit im Betriebsurlaub“, hieß es schon seit längerer Zeit auf der Website des Haubenlokals „Antoan“. Des weiteren wurden ein neues Menü und kulinarische Entdeckungsreisen angekündigt. Doch dazu wird es nun, wie bekannt wurde, wohl nicht mehr kommen.

„Antoan“ öffnet nicht mehr

Wie es nun in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ heißt, wird das Lokal nicht mehr öffnen. Das soll auch Betreiberin Natali Mosser gegenüber dem Medium bestätigt haben, sowie auch, dass das Lokal verpachtet werden soll. Mosser konnte zum aktuellen Zeitpunkt von 5 Minuten nicht erreicht werden. Wie die Betreiberin weiter gegenüber der Kleinen Zeitung mitteilt, habe man die Entscheidung Anfang des Jahres getroffen und „ausschlaggebend war eine Gesamtbewertung der Rahmenbedingungen.“ Die Suche nach einem Pächter soll bereits laufen.

Villacher Haubenlokal geschlossen

Im Oktober 2023 kam es zur feierlichen Eröffnung im „Max Palais“ in der Villacher Bahnhofstraße. Die Brasserie, das Café und die Bar luden Feinschmecker und Genießer im Rahmen eines Ganztagskonzepts ein. Der bekannte Haubenkoch Hermann Andritsch führte die Küche, wenige Monate später kam es zu der Nachricht, dass er das Restaurant verlässt. Seinen Posten übernahm indes Leo Alesandro Barenzano. Wir berichteten. Das „Antoan“ erhielt zudem zwei Hauben. In 2025, in der zweiten Jahreshälfte, wurde auf der Website über einen Betriebsurlaub informiert, dieser hat sich verlängert und nun wird es wohl keine Wiedereröffnung geben.