Finale mit Glanz: Gala ehrt Villachs beste Sprachtalente

„Fremdsprachenkenntnisse spielen in unserer vernetzten Welt eine immer wichtigere Rolle. Sie sind nicht nur Voraussetzung für viele Berufe, sondern öffnen auch die Türen zu anderen Ländern und Kulturen“, weiß Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Daher veranstaltet die Stadt seit vielen Jahren gemeinsam mit den Höheren Schulen einen Fremdsprachen-Wettbewerb. Dieser ist öffentlich zugänglich und findet am 19. Februar 2026, von zirka 8 bis 11 Uhr, im Bambergsaal statt. Die die besten Sprachtalente der Villacher Schulen müssen dabei ein spontanes Gespräch mit Native Speakers in Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch führen.

Ein Fest für Villachs Sprachtalente

Um die vielfältige Welt der Sprachen auch gebührend zu feiern, findet die Preisverleihung auch heuer wieder als Gala statt. Das Villacher Jugendbüro hat gemeinsam mit Jugendlichen aus allen Schulen eine abwechslungsreiche Soirée mit Showacts, Bands und Karaoke vorbereitet. Das elegante Fest ist offen für alle, egal, welche Sprache(n) man spricht. Beginn ist um 18 Uhr im Bambergsaal. Der Eintritt frei, der Dresscode lautet „casual chic“.