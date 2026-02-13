Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser-Screenshot
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Radfahrer vonvon mehreren Polizeistreifen begleitet werden.
Eine Radlergruppe mit Polizei-Eskorte fiel einer 5-Minuten-Leserin ins Auge.
Villach
13/02/2026
Leser verwundert
Mit Video

Polizei eskortiert Radfahrer in Villach: „Was war da los?“

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich Heidi K. am Donnerstag in Villach. Sie beobachtete wie eine Gruppe Radfahrer am Nikolaiplatz vorbeifuhr. Eskortiert wurden sie von mehreren Polizeistreifen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Eine kurze Recherche lieferte die Antwort: Es handelt sich dabei nämlich um die „Critical Mass“. Das ist eine angemeldete Radler-Demonstration, welche jeden zweiten Donnerstag im Monat ihre Kreise durch die Villacher Innenstadt zieht. Die Biker setzen sich im Zuge dessen für „sichere Radwege und hochwertige Radinfrastruktur“ ein, wie es auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal criticalmass.villach heißt. Die nächste Radtour geht am 12. März 2026 über die Bühne. Der Treffpunkt erfolgt um 18 Uhr am Hans-Gasser-Platz in Villach.

©Leservideo | Die Demonstranten wurden von mehreren Polizeistreifen begleitet. Das sorgte für Aufsehen.

Erzähle auch du deine Geschichte

Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: