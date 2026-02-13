Polizei eskortiert Radfahrer in Villach: „Was war da los?“

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich Heidi K. am Donnerstag in Villach. Sie beobachtete wie eine Gruppe Radfahrer am Nikolaiplatz vorbeifuhr. Eskortiert wurden sie von mehreren Polizeistreifen.

Eine kurze Recherche lieferte die Antwort: Es handelt sich dabei nämlich um die „Critical Mass“. Das ist eine angemeldete Radler-Demonstration, welche jeden zweiten Donnerstag im Monat ihre Kreise durch die Villacher Innenstadt zieht. Die Biker setzen sich im Zuge dessen für „sichere Radwege und hochwertige Radinfrastruktur“ ein, wie es auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal criticalmass.villach heißt. Die nächste Radtour geht am 12. März 2026 über die Bühne. Der Treffpunkt erfolgt um 18 Uhr am Hans-Gasser-Platz in Villach.

©Leservideo | Die Demonstranten wurden von mehreren Polizeistreifen begleitet. Das sorgte für Aufsehen.