Polizei eskortiert Radfahrer in Villach: „Was war da los?“
Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich Heidi K. am Donnerstag in Villach. Sie beobachtete wie eine Gruppe Radfahrer am Nikolaiplatz vorbeifuhr. Eskortiert wurden sie von mehreren Polizeistreifen.
Eine kurze Recherche lieferte die Antwort: Es handelt sich dabei nämlich um die „Critical Mass“. Das ist eine angemeldete Radler-Demonstration, welche jeden zweiten Donnerstag im Monat ihre Kreise durch die Villacher Innenstadt zieht. Die Biker setzen sich im Zuge dessen für „sichere Radwege und hochwertige Radinfrastruktur“ ein, wie es auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal criticalmass.villach heißt. Die nächste Radtour geht am 12. März 2026 über die Bühne. Der Treffpunkt erfolgt um 18 Uhr am Hans-Gasser-Platz in Villach.
Erzähle auch du deine Geschichte
Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.