Ein Jahr nach der Bluttat in Villach: „Schmerz sitzt tief“

Auch nach einem Jahr haben viele die Szenen noch nicht verdaut, welche sich am 15. Feber 2025 in der Villacher Innenstadt abspielten. Ein damals 23-jähriger Syrer stach wahllos auf Passanten ein. Tötete dabei einen 14-jährigen Burschen und verletzte fünf weitere Personen teilweise schwer. Die Anklage gegen den Mann ist inzwischen rechtswirksam. Ihm werden „Mord und versuchter Mord, Verbrechen der terroristischen Vereinigung und Verbrechen der kriminellen Organisation“ vorgeworfen. Bis zur Verhandlung im Frühjahr gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Jahrestag des Villach-Attentats steht bevor

Zum bevorstehenden Jahrestag meldet sich nun auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zu Wort: „Der Schmerz und die Trauer über diese abscheuliche Tat sitzen nach wie vor tief – bei den Angehörigen, bei den Betroffenen, bei den Freundinnen und Freunden und in unserer gesamten Kärntner Gemeinschaft.“ Der Landeschef betont: „Ein junger Mensch wurde aus dem Leben gerissen, viele weitere tragen bis heute körperliche und seelische Wunden. Dieses Leid mahnt uns, niemals zur Tagesordnung überzugehen.“

Kaiser: „Erinnern, trauern – und entschlossen handeln“

Kaiser unterstreicht, dass das Gedenken untrennbar mit Verantwortung verbunden sei: „Gemeinsam ist alles zu tun, um Kärnten als einen geschützten Ort zu sichern – einen Ort, der die Menschen schützt, behütet und Sicherheit gewährleistet.“ Dazu brauche es klare Regeln, die für alle gelten. Zugleich verweist er auf die internationale Dimension der Tat. Der Attentäter habe sich über soziale Medien selbst radikalisiert – ein Umstand, der entschlossenes Handeln auf europäischer Ebene erfordere. „Es darf nicht sein, dass digitale Plattformen weiterhin unkontrolliert als Brandbeschleuniger für Hass, Gewalt und Extremismus wirken.“ Abschließend hält der Landeshauptmann fest: „Wir schulden es den Opfern, ihren Familien und unserer Gesellschaft insgesamt, alles zu tun, damit sich eine solche Tat niemals wiederholt. Erinnern heißt handeln – entschlossen, verantwortungsvoll und gemeinsam.“

In Villach wird Gedenkmesse abgehalten

Die Stadt Villach gedenkt dem schrecklichen Messer-Attentat indes mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die Gendenkmesse findet am 15. Feber 2026, um 17 Uhr, in der Stadtpfarrkirche statt. Mehr dazu unter: Ein Jahr nach dem Attentat: Villach erinnert an die Opfer

GRÜNE: „Attentat hinterließ eine tiefe Wunde“

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, betont: „Auch ein Jahr später erinnert uns dieses schreckliche Ereignis schmerzlich daran, wie zerbrechlich unser Zusammenleben sein kann. Das Attentat hinterließ eine tiefe Wunde in unserem Selbstverständnis und einen Einschnitt, den wir so noch nicht kannten, und macht umso deutlicher, wie wichtig es ist, als Gemeinschaft zusammenzustehen, unsere Erinnerung wachzuhalten und unser Miteinander zu stärken, damit unsere Städte sichere Orte des Vertrauens und der gegenseitigen Unterstützung bleiben.“

©5 Minuten Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

Team Kärnten: „Dürfen die Opfer niemals vergessen“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer erklärt ebenfalls: „Dieser Tag hat sich unauslöschlich in die Seele unseres Landes eingebrannt. Der Schmerz, die Trauer und das Entsetzen sind geblieben.“ Die Politik stehe weiterhin in der Pflicht, so Köfer mit deutlichen Worten: „Wir sind es den Opfern und ihren Familien schuldig, alles zu tun, damit sich eine solche Tat niemals wiederholt. Wegschauen, Beschwichtigen oder Zögern darf es nicht geben.“ Köfer sieht im Attentat ein klares Warnsignal: „Österreich darf keinen Platz für Gewalt, Extremismus oder importierte Kriminalität bieten. Wer unsere Werte mit Füßen tritt oder eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt, muss die volle Härte unseres Rechtsstaates spüren. Der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger steht über allem.“

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert