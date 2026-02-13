Villacher Innenstadt wird zur Partyzone: Diese Straßen sind gesperrt

Die Villacher Innenstadt verwandelt sich am kommenden Samstag, dem 14. Februar 2026, wieder in die Narrenhochburg schlechthin. Dementsprechend kommt es auch zu vorübergehenden Straßensperren und Umleitungen.

Minions, Piraten, Prinzessinnen, Hexen, Teufelchen und Vampire belagern am Samstag die Villacher Innenstadt. Denn bekanntlich steht der Höhepunkt der Faschingszeit bevor. Mehr dazu unter: Villach in Narrenhand: Das ist der Plan für Faschingssamstag. Dementsprechend kommt es auch zu vorübergehenden Straßensperren und Umleitungen. Auch einige Bushaltestellen können nicht bedient werden. Einen genauen Überblick findet ihr hier bei uns.

Durchfahrtssperre am 14. Februar

Bereits ab 9 Uhr früh kommt es am Faschingssamstag zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Erste Durchfahrtssperren beginnen ab 11 Uhr. Diese betreffen zunächst die Postgasse, die Italiener Straße, die Ringmauergasse, die Lederergasse, die Gerbergasse sowie die Bahnhofstraße.

Durchfahrtssperren in Villach von der 10. Oktober-Straße kommend in die Postgasse – Italiener Straße

von der Drauparkstraße kommend in die Ringmauergasse – Italiener Straße

von der Draulände kommend in die Lederergasse – Gerbergasse – Bahnhofstraße

Ab 12 Uhr bis 19 Uhr bzw. bis Umzugsende kommt es zu einer Durchfahrts-

sperre vom Bahnhofplatz kommend in die Bahnhofstraße

So läuft der Faschingsumzug ab

Der große Faschingsumzug startet pünktlich um 14 Uhr am Hans-Gasser-Platz. Die Route führt wie gewohnt über die Postgasse, den 8. Mai-Platz, die 10. Oktober-Straße, den Hauptplatz, die Stadtbrücke, die Bahnhofstraße bis zum Kreisverkehr am Bahnhofplatz. Die Aufstellung der Fußgruppen erfolgt in der Ringmauergasse beginnend ab der Drauparkstraße sowie am Hans-Gasser-Platz. Die Aufstellung der Fahrzeuge erfolgt in der Italiener Straße beginnend ab der Pestalozzistraße gegen die Einbahn bis zum Hans-Gasser-Platz sowie in einem Teil des gebührenpflichtigen Kurzparkzonenparkplatzes in der Italiener Straße.

Bushaltestellen werden nicht bedient

Auch einige Bushaltestellen werden aufgrund des Faschingssamstags nicht bedient. Dazu zählen jene beim Congress Center, der Nikolaigasse, der Gerbergasse, dem Freihausplatz, der Ringmauergasse, dem Hans-Gasser-Platz, der Markthalle, der Lederergasse und der 10.-Oktober-Straße.

Übersicht über die Ersatzhaltestellen Ersatzhaltestelle für die 10.-Oktober-Straße, Ringmauergasse und Hans-Gasser-Platz ist die Haltestelle „Drauparkstraße“ beim Interspar.

Ersatzhaltestelle für die Markthalle, Lederergasse, Gerbergasse, Congress Center, Nikolaigasse und Freihausplatz ist der Hauptbahnhof.