VSV-Adler wollen in Ungarn weiter Boden gutmachen

Am Samstag trifft der EC VSV zunächst auf den FTC Telekom Budapest. Die Manschaft rangiert aktuell außerhalb der Pre-Playoff-Plätze auf Tabellenrang elf. Nach 42 absolvierten Spielen stehen für die Ungarn 15 Siege und 27 Niederlagen zu Buche. Die VSV-Adler liegen derzeit hingegen auf Tabellenrang acht – und damit auf einem Pre-Playoff-Platz. Sie absolvierten ebenfalls 42 Spiele, feierten dabei 18 Siege und mussten 24 Niederlagen hinnehmen. Auch die direkte Bilanz spricht leicht für die Adler: In der Klubhistorie gab es bislang drei Duelle mit FTC Telekom Budapest, zwei davon gewann der VSV. Das bislang letzte Aufeinandertreffen im Dezember in der Villacher Stadthalle ging allerdings an die Magyaren.

Zweites Duell um Pre-Playoff-Punkte am Sonntag

Am Sonntag wartet mit Hydro Fehérvár AV19 dann die nächste schwierige Auswärtsaufgabe. Die Ungarn rangieren mit 54 Punkten aus 42 Spielen auf Tabellenplatz zehn und liegen damit knapp hinter den Pre-Playoff-Rängen. Die Bilanz im direkten Duell mit dem VSV ist ausgeglichen. Aus den letzten zehn Aufeinandertreffen gingen jeweils fünf Siege an die Adler und fünf an Fehérvár. Betrachtet man jedoch nur die jüngsten fünf Duelle, spricht vieles für Villach: Viermal verließen die Adler das Eis als Sieger, nur einmal die Ungarn. Für die Blau-Weißen bietet das Auswärtsdoppel jedenfalls die Chance, wichtige Punkte im engen Rennen um die Pre-Playoff-Plätze zu sammeln.