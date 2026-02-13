Skip to content
13/02/2026
Polizei ermittelt nach Graffiti-Schmieraktion in Warmbad

Bislang unbekannte Täter haben die Bahnhofsunterführung in Villach-Warmbad mit Graffiti-Schriftzügen verunstaltet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Gleich zweimal waren Vandalen in Warmbad-Villach zu Gange. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Auen am Freitag mitteilten, kam es sowohl zwischen dem 14. und dem 16. Jänner, als auch zwischen dem 12. und 13. Februar 2026 zu Schmieraktionen in der hiesigen Bahnhofsunterführung. Die zum Teil verfliesten Innenwände wurden mit Graffiti-Schriftzügen verunstaltet. „Dabei entstand dem Wirtschaftshof Villach ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro“, heißt es vonseiten der Exekutive. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

