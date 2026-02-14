Zwei Autos krachen auf B94-Rampe zusammen – vier Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in der Nacht auf Samstag in Villach. Zwei junge Männer krachten mit ihren Fahrzeugen auf der Auffahrtsrampe zur B94 zusammen.

Gegen 23.40 Uhr waren zwei 20-jährige Villacher mit ihrem Auto auf der Auffahrtsrampe B94 unterwegs. Sie kamen von Landskron und wollten über die B83 in Richtung Nordwesten auf die B94 auffahren. Im ersten Fahrzeug befand sich zusätzlich ein 19-jähriger Mitfahrer aus Villach. Im zweiten Auto saßen drei weitere Männer im Alter von 21 und 19 Jahren aus dem Bezirk Villach sowie der Stadt Villach.

Beide Autos über die Fahrbahn geschoben

Während die beiden Lenker hintereinander in dieselbe Richtung fuhren und auf die B94 auffahren wollten, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer rechtwinkeligen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos über die gesamte Fahrbahn geschoben und kamen schließlich am westlichen Fahrbahnrand zum Stillstand, so die Kärntner Polizei in einer Aussendung.

Mehrere verletzte Personen

Der 20-jährige Lenker des ersten Autos wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. Auch der zweite Fahrzeuglenker, dessen Beifahrer sowie ein Mitfahrer aus dem ersten Auto erlitten Verletzungen. Die durchgeführten Alkotests bei den Lenkern verliefen negativ. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, darunter die Verkehrsinspektion Villach, die Autobahnpolizeiinspektion Villach, die Polizeiinspektionen Hauptplatz und Landskron sowie die Fremden- und Grenzpolizei West – ebenso zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Hauptfeuerwache Villach.