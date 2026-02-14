Stimmen der Vielfalt: Installation als Archiv queer-feministischer Texte

Am 8. März 2026 eröffnet in Villach die partizipative Installation „Queer-feministische Zeilen“ der Künstlerin Elisa Vladilo. Die Arbeit ist bis zum 30. April 2026 vor den schau.Räumen an der Draupromenade 6 zu sehen.

Im Zentrum der Installation stehen queer-feministische Texte, Stimmen und kollektives Gestalten. Die Arbeit entwickelt sich im Lauf der gesamten Ausstellung weiter, da Besucher eingeladen sind, aktiv mitzuwirken und ihre Perspektiven einzubringen. „Im Zentrum stehen queer-feministische Texte, Stimmen und kollektives Gestalten, offen, prozesshaft und zugänglich“, heißt es von den Veranstaltern.

Austausch, Partizipation und gemeinsames Denken

Neben der Eröffnung der partizipativen Installation sind Salons geplant. Zusammenkünfte, die historisch wie aktuell vor allem von Frauen geprägt sind, in denen Austausch, Partizipation und gemeinsames Denken im Vordergrund stehen.