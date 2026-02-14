Siegreiche „Adler“ in Budapest

Und jeder Punkt zählt im Rennen um das Pre-Playoff. Die „Adler“ konnten in ihren letzten fünf Spielen drei davon für sich entscheiden. Die Villacher müssen aktuell auf drei Stammspieler in der Defensive verzichten.

„Adler“ auf Torejagd

Das Spiel begann um 18.30 Uhr und Ferencvaros übte direkt Druck auf die Kärntner aus. Der VSV übersteht zu Beginn gleich eine Unterzahl und Goalie Cannata musste ein paar Mal rettend eingreifen. Dann fiel das erste Tor für Villach. Der Torschütze: Brett Budgell. Das erste Drittel endete mit einer 0:1-Führung. Und sie letgen im Mitteldrittel direkt nach. Dieses Mal war es Philipp Lindner, der die Scheibe über die Linie brachte. In der 31. Spielminute schaffte Ferencvaros den Anschlusstreffer. Ein Schuss der Villacher knallte an die Stange. Mit dem Spielstand von 1:2 ging man in die letzte Pause.

Villacher konnten Spiel für sich entscheiden

Das Schlussdrittel beginnt mit einem Ausgleich für die Ungarn. Doch das ließ der VSV nicht auf sich sitzen. Adam Helewka bringt die „Adler“ wieder in Führung (Minute 44). Dann folgen zwei bittere Strafen für die Kärntner, für kurze Zeit waren nur drei Feldspieler auf dem Eis. Goalie Cannata kann rettend eingreifen, dann waren die „Adler“ auch schon wieder komplett. In der 51. Spielminute stürmt Alex Wall bis zum gegnerischen Tor und kann den Puck in den Kasten bugsieren. Jetzt geraten die Ungarn zunehmen unter Druck. Fast hätte Elias Wallenta das 2:5 erzielt, doch der gegnerische Goalie konnte halten. Das Spiel endet und der EC iDM Wärmepumpen VSV kann sich über drei Punkte freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 21:00 Uhr aktualisiert