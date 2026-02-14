Skip to content
Heute kam es am Villacher Rathausplatz zu einer Auseinandersetzung.
Villach
14/02/2026
Am Rathausplatz

Polizeieinsatz beim Villacher Fasching: Mann durch Faustschlag verletzt

Ein 17-Jähriger soll am heutigen Faschingssamstag einen Mann von hinten attackiert haben. Ein Zeuge, ging dazwischen und wurde durch einen Faustschlag verletzt

von Marlene Dorfer
Am heutigen Samstag, gegen 17.30 Uhr, nahm eine Polizeistreife am Villacher Fasching vor dem Eislaufplatz am Rathausplatz eine Körperverletzung wahr. „Ein 17-jähriger Mann soll nach einer verbalen Auseinandersetzung einen 25-jährigen Mann von hinten attackiert haben“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei.

Provokantes Verhalten

Hintergrund der Auseinandersetzung war ein zuvor gesetztes provokantes Verhalten gegenüber einer anwesenden Frau, so laut den Beamten. Ein 24-jähriger Mann aus Villach-Land beobachtete das Szenario, ging dazwischen und wurde dabei vom 17-Jährigen mit einem Faustschlag am Körper verletzt. Der 17-Jährige sowie der ursprüngliche Kontrahent, beide ebenfalls aus dem Bezirk Villach-Land, wurden im Zuge dieser Auseinandersetzung nicht verletzt. Der 17-Jährige wird angezeigt.

