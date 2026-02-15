Skip to content
Eine 39-jährige Villacherin und eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land lieferten sich eine tätliche Auseinandersetzung.
Villach
15/02/2026
In der Nacht

Streit eskalierte: 39-Jährige schlägt Frau in Lokal mit Faust

Was als verbale Streitigkeit begann, endete kurz vor Mitternacht in einer körperlichen Auseinandersetzung... mit Faustschlägen.

In der Nacht auf den Sonntag, 15. Februar 2026 ist es gegen 23.30 Uhr in einem Lokal im Stadtgebiet von Villach zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. Eine 39-jährige Frau aus Villach steht im Verdacht, „im Zuge eines Streits einer 42-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land einen Faustschlag versetzt zu haben“.

Eine Person angezeigt

Wie in der Aussendung der Kärntner Polizei berichtet wird, habe sich die zunächst verbale Auseinandersetzung weiter zugespitzt: „Die zunächst verbale Streitigkeit eskalierte und ging in gegenseitige Handgreiflichkeiten über.“ Dabei wurde die 42-Jährige verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie „zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Villach eingeliefert“. Die 39-Jährige wird angezeigt.

