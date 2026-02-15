Hast du Platz? Diese süßen Tierheimtiere warten auf dich

Auch jetzt warten einige Vierbeiner im Tierheim Villach auf neue Besitzer. Wer hat ein schönes Plätzchen für die Tiere, die auf ein neues Zuhause warten?

Geo sucht ein neues Zuhause

Der Rüde „Geo“ sucht ein Zuhause. Geo ist ein lieber und zurückhaltender Hund, sucht im Tierheim Villach nach einem passenden Zuhause. Er ist sehr ängstlich und braucht Menschen, die ihn mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen unterstützen. Geo kommt von sich aus nicht auf Menschen zu, fühlt sich jedoch in Gesellschaft von Artgenossen wohl und genießt es, mit ihnen zu spielen, heißt es vom Tierheim Villach. Ein Zuhause bei erfahrenen Hundekennern, die ihm mit Ruhe und Zeit Sicherheit geben können, wäre ideal. Ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit Geo in einer geschützten Umgebung seine Freiheit genießen kann.

©Tierheim Villach Der liebe Mischling wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Geo: Mischling

männlich

kastriert

schwarz-braun

geb.: 05.01.2024

Fabi sucht ein Zuhause

Kater „Fabi“ sucht ein neues Zuhause. Kater Fabi ist ein ängstlicher, sensibler Kater, der Menschen gegenüber noch großer Scheu zeigt und sich nicht anfassen lässt, so das Tierheim. Mit anderen Katzen versteht sich Fabi sehr gut. Ein Zuhause mit einer freundlichen Zweitkatze wäre daher ideal. Außerdem liebt er es, ins Freie zu gehen, daher wünscht er sich ein Zuhause mit Freigang Möglichkeit.

©Tierheim Villach Der liebe Fabi wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Fabi: männlich

kastriert

schwarz-weiß

geb.: 2025

Wer hat Platz für Raban?

Kater „Raban“ möchte in ein neues Zuhause ziehen. Kater Raban ist ein scheuer Kater, der Menschen noch nicht vertraut und Abstand braucht. Er lässt sich nicht anfassen und sucht geduldige Menschen, die ihm Zeit geben, so laut Tierheim Villach. Mit anderen Katzen kommt Raban gut zurecht, sie geben ihm Sicherheit. Ein Zuhause mit Katzenfreund sowie die Möglichkeit zum Freigang mit einem ruhigen Garten wären ideal für ihn.

©Tierheim Villach Der liebe Raban wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Raban: männlich

kastriert

schwarz-weiß

geb.: 2025

Diva sucht ihr für immer Zuhause

Katze „Diva“ sucht ein Zuhause. Diva ist eine schüchterne Katze, die etwas Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Sie lässt sich aber schon vorsichtig anfassen und macht jeden Tag kleine Fortschritte, so in einer Aussendung vom Tierheim Villach. Andere Katzen mag sie sehr, daher wäre eine freundliche Zweitkatze schön für sie. Als Wohnungskatze wünscht sie sich ein ruhiges, liebevolles Zuhause.

©Tierheim Villach Die liebe Diva wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Diva: weiblich

kastriert

schwarz

geb.: ca. 2019