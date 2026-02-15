Hast du Platz? Diese süßen Tierheimtiere warten auf dich
Im Tierheim Villach hoffen aktuell viele Fellnasen auf ein Wunder in Form eines liebevollen neuen Zuhauses.
Auch jetzt warten einige Vierbeiner im Tierheim Villach auf neue Besitzer. Wer hat ein schönes Plätzchen für die Tiere, die auf ein neues Zuhause warten?
Geo sucht ein neues Zuhause
Der Rüde „Geo“ sucht ein Zuhause. Geo ist ein lieber und zurückhaltender Hund, sucht im Tierheim Villach nach einem passenden Zuhause. Er ist sehr ängstlich und braucht Menschen, die ihn mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen unterstützen. Geo kommt von sich aus nicht auf Menschen zu, fühlt sich jedoch in Gesellschaft von Artgenossen wohl und genießt es, mit ihnen zu spielen, heißt es vom Tierheim Villach. Ein Zuhause bei erfahrenen Hundekennern, die ihm mit Ruhe und Zeit Sicherheit geben können, wäre ideal. Ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit Geo in einer geschützten Umgebung seine Freiheit genießen kann.
Steckbrief Geo:
- Mischling
- männlich
- kastriert
- schwarz-braun
- geb.: 05.01.2024
Fabi sucht ein Zuhause
Kater „Fabi“ sucht ein neues Zuhause. Kater Fabi ist ein ängstlicher, sensibler Kater, der Menschen gegenüber noch großer Scheu zeigt und sich nicht anfassen lässt, so das Tierheim. Mit anderen Katzen versteht sich Fabi sehr gut. Ein Zuhause mit einer freundlichen Zweitkatze wäre daher ideal. Außerdem liebt er es, ins Freie zu gehen, daher wünscht er sich ein Zuhause mit Freigang Möglichkeit.
Steckbrief Fabi:
- männlich
- kastriert
- schwarz-weiß
- geb.: 2025
Wer hat Platz für Raban?
Kater „Raban“ möchte in ein neues Zuhause ziehen. Kater Raban ist ein scheuer Kater, der Menschen noch nicht vertraut und Abstand braucht. Er lässt sich nicht anfassen und sucht geduldige Menschen, die ihm Zeit geben, so laut Tierheim Villach. Mit anderen Katzen kommt Raban gut zurecht, sie geben ihm Sicherheit. Ein Zuhause mit Katzenfreund sowie die Möglichkeit zum Freigang mit einem ruhigen Garten wären ideal für ihn.
Steckbrief Raban:
- männlich
- kastriert
- schwarz-weiß
- geb.: 2025
Diva sucht ihr für immer Zuhause
Katze „Diva“ sucht ein Zuhause. Diva ist eine schüchterne Katze, die etwas Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Sie lässt sich aber schon vorsichtig anfassen und macht jeden Tag kleine Fortschritte, so in einer Aussendung vom Tierheim Villach. Andere Katzen mag sie sehr, daher wäre eine freundliche Zweitkatze schön für sie. Als Wohnungskatze wünscht sie sich ein ruhiges, liebevolles Zuhause.
Steckbrief Diva:
- weiblich
- kastriert
- schwarz
- geb.: ca. 2019
Wie kann ich die Tiere kennenlernen?
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!