1 Jahr nach Attentat in Villach: Trauer sitzt immer noch tief

Genau ein Jahr ist es heute her. Die Wunden sitzen immer noch tief: Das Attentat in der Draustadt, das einen jungen Menschen von uns nahm.

Auch nach einem Jahr haben viele die Szenen noch nicht verdaut, welche sich am 15. Feber 2025 in der Villacher Innenstadt abspielten. Genau ein Jahr ist es heute her. Die Trauer sitzt bei den Villachern immer noch tief.

Ein kurzer Rückblick:

Es war der 15. Feber 2025: Doch es war kein Tag wie jeder andere. Am helllichten Tag passierte etwas das die Stadt erschütterte: Ein damals 23-jähriger Syrer stach wahllos auf Passanten ein. Tötete dabei einen 14-jährigen Burschen und verletzte fünf weitere Personen teilweise schwer. Die Anklage gegen den Mann ist inzwischen rechtswirksam. Ihm werden „Mord und versuchter Mord, Verbrechen der terroristischen Vereinigung und Verbrechen der kriminellen Organisation“ vorgeworfen. Bis zur Verhandlung im Frühjahr gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Gedenkmesse um 17 Uhr

Die Stadt Villach gedenkt dem schrecklichen Messer-Attentat indes mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die Gedenkmesse findet am 15. Feber 2026, um 17 Uhr, in der Stadtpfarrkirche statt. Sie wird gemeinsam vom Stadthauptpfarrer Richard Pirker und der evangelischen Superintendentin Andrea Mattioli geleitet. „Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten, wird es darüber hinaus keinerlei offizielle Gedenkaktivitäten geben“, heißt es außerdem. Mehr dazu unter: Ein Jahr nach dem Attentat: Villach erinnert an die Opfer