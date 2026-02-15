„Adler“ mussten sich in Fehervar knapp geschlagen geben

Gegen Hydro Fehérvár AV19 lieferten sich die „Adler“ ein intensives, phasenweise wildes Duell mit vielen Wendungen, das letztlich mit 4:5 aus Villacher Sicht endete.

Erstes Drittel

Nachdem beide Teams erste Großchancen ungenutzt ließen, gingen die Ungarn in der zwölften Minute in Überzahl durch einen abgefälschten Archibald-Schlenzer mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Adler folgte nur 41 Sekunden später. Nikita Scherbak zum 1:1 aus. In einer nun offeneren Partie nutzte Villach kurz vor Drittelende ein eigenes Powerplay, als Maximilian Rebernig per One-Timer auf 2:1 stellte. Die Freude währte jedoch kurz: Eine späte Strafe gegen Felix Maxa ermöglichte Fehérvár den erneuten Ausgleich durch Anze Kuralt, der 28 Sekunden vor der Sirene zum 2:2-Pausenstand einschob.

„Adler“ gerieten in Rückstand

Das Mitteldrittel startete zerfahren und war von einigen Unterbrechungen geprägt. Ein Fehler im Spielaufbau des VSV ermöglichte Gerlach in der 25. Minute die 3:2-Führung für Fehérvár. In der 34. Minute vollendete John Hughes eine starke Vorlage von Adam Helewka zum 3:3-Ausgleich. Die Freude währte aber leider nur kurz: Ein Scheibenverlust in der neutralen Zone führte zum direkten Gegenzug, bei dem Gerlach mit seinem zweiten Treffer den VSV-Keeper Cannata erneut überwand. Trotz eines anschließenden Powerplays gelang den Adlern kein weiterer Treffer, sodass es mit einem 3:4-Rückstand in die letzte Pause ging.

VSV verliert in Ungarn

Der VSV erwischte einen Blitzstart in den letzten Abschnitt und glich bereits nach 24 Sekunden in Überzahl durch Maximilian Rebernig zum 4:4 aus. Nach längerer Überprüfung der Schiedsrichter per Video-Review wurde der Treffer gegeben. In der 51. Minute schlug Fehérvár jedoch erneut zu: Erdely nutzte eine Unachtsamkeit in der Villacher Defensive zur 5:4-Führung. Trotz einer Schlussoffensive, bei der Cannata vom Eis ging, blieb der Ausgleich aus. Der VSV muss sich somit nach hartem Kampf knapp mit 4:5 geschlagen geben.