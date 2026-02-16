Valentinstag brachte gleich zwei Einsätze für die Bergrettung Villach

Zwei Einsätze hielten die Bergrettung Villach am Valentinstag auf Trab: Ein Wanderer geriet bei Rosenbach in die Dunkelheit, auf der Gerlitzen musste ein Patient mit Brustschmerzen versorgt werden.

Am Valentinstag wurde die Bergrettung Villach gleich zu zwei Einsätzen alarmiert. Ein 36-jähriger österreichischer Staatsbürger war von Rosenbach in Richtung Dürrnkogel unterwegs, als ihn die einbrechende Dunkelheit und das zunehmend steile Gelände zum Umkehren zwangen. Um 18:07 Uhr setzte er den Notruf ab. Die Einsatzkräfte rückten aus und konnten den Wanderer schließlich unverletzt sicher ins Tal begleiten.

Brustschmerzen lösten weiteren Einsatz aus

Nur kurze Zeit später, gegen 20 Uhr, wurde die Bergrettung durch die Rettungsleitstelle zu einem weiteren Einsatz gerufen. Ziel war das Hotel Sonnenresort auf der Gerlitzen.

„Dort litt eine Person unter Brustschmerzen. Aufgrund des starken Schneefalles war es nicht klar, ob der Rettungsdienst zum Patienten kommen würde“, erklärten die Einsatzkräfte aus Villach in einem Posting in den sozialen Medien. Trotz erschwerter Bedingungen durch starken Schneefall gelang die Auffahrt mit dem Einsatzfahrzeug bis auf rund 1.500 Höhenmeter. Der Patient wurde vor Ort durch den Bergrettungsnotarzt erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 06:35 Uhr aktualisiert