„Muss das sein“: Illegale Altreifenansammlung ärgert Kärntner Gemeinde

Die warme Jahreszeit steht vor der Tür – und mit ihr der Reifenwechsel. Doch während viele nach günstigen Angeboten suchen, zeigt ein aktueller Fall aus Wernberg, wie die Entsorgung nicht funktionieren soll.

Die warme Jahreszeit rückt immer näher, und die ersten Sparfüchse halten bereits Ausschau nach Angeboten für neue Sommerreifen. Doch mit dem Wechsel stellt sich jedes Jahr dieselbe Frage: Wohin mit dem alten Gummi?

„Muss das wirklich sein?“

Ein aktuelles Beispiel aus Wernberg zeigt, wie es nicht laufen sollte. Dort wurden weit mehr als zehn Altreifen für verschiedene Fahrzeuge mitten in einem Waldstück entsorgt. Auch die Gemeinde ist bereits über den Vorfall informiert und zeigte sich in den sozialen Medien verärgert: „Muss das wirklich sein? Altreifen können doch bequem und ordnungsgemäß im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden“, erklärt die Gemeinde in den sozialen Medien und ergänzt, dass das Sammelzentrum jeden Freitag von 13:30 bis 17:30 Uhr zur Abgabe bereit stehe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 07:11 Uhr aktualisiert