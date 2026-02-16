Villacher Faschingssamstag: Polizei zieht Bilanz nach mehreren Einsätzen

Am Samstag verwandelte sich Villach in Kärntens Faschingshochburg. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Polizei soll es aber zu der ein oder anderen Auseinandersetzung gekommen sein.

Am Samstagvormittag verwandelte sich Villach in die Faschingshochburg in Kärnten. Der Andrang war groß, die Kostüme vielfältig: Von DJ Ötzi-Imitaten bis hin zu Verkleidungen als bekannte Schauspieler oder Tiere war alles vertreten. Mitten im Geschehen war auch die Kärntner Polizei, denn es kam zu dem ein oder anderen Vorfall.

Sachbeschädigungen und Körperverletzungen

Ein 17-Jähriger soll einen älteren Mann von hinten attackiert haben. Ein Zeuge ging wie berichtet dazwischen und wurde dabei durch einen Faustschlag verletzt. Das Stadtpolizeikommando Villach gab auf Nachfrage von 5 Minuten Auskunft zu weiteren Vorfällen. Stadtkommandant Erich Londer erklärte: „Der Start ist ohne Probleme verlaufen, danach hat das Feiern begonnen und in Zuge dessen hat es ein paar Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gegeben.“ Bei der Sachbeschädigung handelte es sich um einen Stehtisch, der umgeschmissen wurde, wodurch die Glasplatte zu Bruch ging.

Mit dem Alkohol nahmen auch die Streitigkeiten zu

Auch der ein oder andere Streit im Rausch habe stattgefunden: „Da reden wir aber nur von zwei bis drei“, so Londer. Er betonte zudem, dass es insgesamt weniger Vorfälle als in den Jahren zuvor gegeben habe: „Ein paar Interventionen gab es noch, wo die Polizei beruhigen musste. Das Gebiet wurde zudem videoüberwacht: Dann waren wir schnell vor Ort, wenn sich etwas angekündigt hat.“ Außerdem soll es im Zuge des Faschingsumzuges zu zwei bis drei Diebstählen gekommen sein. Trotz der wenigen Zwischenfälle überwog für die meisten Besucherinnen und Besucher die Freude am Feiern.