Neue Trafik in Villach eröffnete mit Sekt und Krapfen

Seit heute begrüßen Astrid Teppan und ihre Kollegin Vanessa die Kunden mit Sekt und Krapfen. Nach mehr als einem Jahr Pause kehrt die zweite Trafik in der Völkendorfer Straße zurück.

Seit heute, Montag, hat Villach-Völkendorf wieder zwei Trafiken. Zur Feier der Eröffnung werden die Kunden mit Sekt und Krapfen begrüßt. Als das Geschäft in der Völkendorfer Straße vor mehr als einem Jahr plötzlich schloss, war der Frust der vielen Stammkunden groß. Bis dahin blieb nur noch die Trafik etwa einen Kilometer weiter beim Sparmarkt in der Millesi-Straße. Zur Feier des Tages ließen Astrid Teppan und ihre Kollegin Vanessa gleich die Sektkorken knallen: Jeder Kunde, der heute einkauft, wird mit Sekt und Krapfen belohnt.

Beruf gewechselt

Teppan, gebürtige Grazerin, lebt seit vielen Jahren in Villach. Sie ist nicht nur freundlich, sondern auch für kleine Tipps bei gesundheitlichen Fragen zu haben: „Ich habe früher als Krankenschwester gearbeitet“, verriet sie in einem Interview mit 5 Minuten. Aus gesundheitlichen Gründen hat sie nun den Beruf gewechselt. Außer Lebensmittel gibt es ab heute alles zu haben. Sogar Schnapsfläschchen falls mal einer Lust auf was Scharfes hat.

©5 Minuten/Wrussnig

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 14:04 Uhr aktualisiert