Praktikum abgelehnt: Kärntnerin teilt bizarre Erfahrung in der Pflege

Der Pflegemangel in Österreich ist ein bekanntes Thema. Eine Leserin aus Kärnten schildert nun eine ungewöhnliche Erfahrung im Rahmen einer Pflegeweiterbildung. Die Frau, ausgebildete Pflegeassistentin und Mutter, bewarb sich um einen Weiterbildungsplatz und wurde angenommen. Zwischen Aufnahmetest und Zusage lagen mindestens sechs Wochen. In dieser Zeit hatte sie bereits Urlaub gebucht. Nach der Zusage stellte sich jedoch heraus, dass ein Pflichtpraktikum genau in diesen Zeitraum fiel.

Lösung gesucht und gefunden

„Ich habe gerade eine sehr traurige Geschichte erlebt. Ich bin ausgebildete Pflegeassistentin und habe mich um einen Weiterbildungsplatz beworben und wurde genommen“, schilderte sie gegenüber 5 Minuten. In der Zwischenzeit habe sie einen Urlaub gebucht. „Nach der Zusage habe ich mich jetzt mit der Schule in Verbindung gesetzt. In meinem Urlaub ist ein Praktikum angesetzt. Vor dem Praktikum haben wir einheitlichen Urlaub von zwei Wochen. Daher habe ich mit der Schule versucht, eine Lösung zu suchen“, erklärt sie.

Selbstständige Suche stieß auf Ablehnung

Zur Lösung kam es jedoch nie. „Ich habe dann selbstständig mit einer möglichen Praktikumsstelle Kontakt aufgenommen – ihnen das Problem geschildert. Ergebnis: Ich fange in den geplanten Ferien an, fahre dann in den Urlaub und mache dann das Praktikum fertig. Zeitlich leicht machbar“, erklärt sie, doch die besagte Schule lehnte ab. Die Betroffene betont, dass es ihr nicht um zusätzlichen Urlaub gehe, sondern um eine zeitliche Verschiebung des Praktikums. „Bereits vor zehn Jahren absolvierte ich eine ähnliche Ausbildung und hatte bisher keine Schwierigkeiten, Beruf, Weiterbildung und Familie zu vereinbaren“, so die Kärntnerin.

„Mir fehlt da die Menschlichkeit“

„Ich habe per E-Mail eine Anfrage rausgeschickt, ob es möglich ist, die Sache zeitlich anders einzuteilen, dass ich das Praktikum vorziehe“, berichtet die Betroffene. Die Schule lehnte dies ab. Auch ein bereits selbst organisiertes Praktikum, das den Zeitraum abdecken sollte, wurde schriftlich abgelehnt. „Es geht mir hier einfach ums Prinzip, mir fehlt die Menschlichkeit“, erläutert sie gegenüber der Redaktion.

Besagte Pflegeschule meldete sich zu Wort

Von der Pflegeschule gab es nach einer Anfrage der Redaktion auch eine Stellungnahme. Die Schule verwies drauf, dass die Kärntnerin „neun Monate Zeit hatte“ um sich um die organisatorischen Maßnahmen zu kümmern. Warum das Praktikum abgelehnt wurde? „Hierbei gehe es um die Einheitlichkeit, aus diesem Grund werden die Praktikumsstellen von der Schule ausgewählt“, wurde gegenüber der Redaktion erläutert. „In die Ausbildung fließen knapp 3.200 Stunden auf einen Zeitraum von zwei Jahren“, setzt die Schule fort. Die Einheitlichkeit habe mit der Koordination des Unterrichts zu tun. „Einen Spielraum gibt es bei uns natürlich schon“, hierbei nennt die Schule zum Beispiel eine Auszeit bei einem Krankenstand oder zum Beispiel in Folge eines Sterbefalls. Eine andere Form von Auszeit oder Urlaub „ist den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber nicht fair.“ Dennoch plant die Schule in Zukunft noch mehr für die Familienfreundlichkeit zu tun: „Wir werden aber künftig in die Richtung denken, eine Vollzeitausbildung anzubieten, darüber können wir noch nicht mehr sagen, wir sprechen hier über eine erste grobe Überlegung.“ Aufgrund der Ablehnung stieg die Kärntnerin aus der Weiterbildung schlussendlich aus.