2.000 Taschengeld-Führerscheine: Junge Kärntner lernen Sparen

Feierlicher Moment an der Volksschule Lind ob Velden: Am Montag wurde dort der 2000. Taschengeld-Führerschein verliehen. Damit wird Kindern auf einfache Weise vermittelt, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld ist.

Kärntens Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) und Andreas Pregl, Geschäftsführer der Bevorrechteten Schuldnerberatung Kärnten, überreichten am Montag den 2000. Taschengeld-Führerschein an der Volksschule Lind ob Velden. Die Initiative vermittelt Kindern grundlegende Kompetenzen im Umgang mit Geld.

Kinder lernen Geld verstehen

„Mit dem Taschengeld-Führerschein habt ihr Schritt für Schritt gelernt, wie ihr gut mit eurem Geld umgehen könnt und warum es sinnvoll ist, auch einmal zu sparen. Denn zu verstehen, was Geld wert ist, hilft euch dabei, gute Entscheidungen zu treffen“, erklärt Reichmann an die Kinder gewandt. Gleichzeitig hob er das Engagement der Schuldnerberatung Kärnten, der Schulen sowie der beteiligten Pädagogen hervor, welche das Projekt erfolgreich umsetzen.

Finanzwissen fürs Leben

Aus der Erfahrung weiß Pregl: „Finanzbildung schon in jungen Jahren ist der beste Weg eine etwaige spätere Überschuldung zu vermeiden. Mit dem Taschengeldführerschein wird Finanzbildung nachhaltig im Schulalltag verankert und Kinder frühzeitig auf einen selbstständigen Umgang mit Geld vorbereitet.“