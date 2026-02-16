Neue Einbahnregelung gilt seit heute in Villach

Autofahrer aufgepasst: In der Richard-Wagner-Straße in Villach herrscht ab der Kreuzung mit der Fercher-von-Steinwand-Straße ab sofort eine Einbahnregelung. Neu sind außerdem „Kiss and Go“-Parkplätze.

Nach der Generalsanierung hat am Montag für rund 300 Schüler und Lehrkräfte der Unterricht im Bildungscampus am Stadtpark begonnen. Damit ist auch eine neue Verkehrslösung in Kraft getreten. Von der Kreuzung mit der Fercher-von-Steinwand-Straße aus wird die Richard-Wagner-Straße in Richtung Westen künftig als Einbahn geführt. „Dadurch war es möglich, an der Nordseite der Straße mehrere neue Stellplätze als ‚Kiss and Go‘-Zone einzurichten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Villach. An Schultagen haben Eltern hier zehn Minuten Zeit, um ihre Kinder entweder ins Schulgebäude zu bringen oder sie direkt vor dem Haupteingang aussteigen zu lassen.

Aber Achtung: Grundsätzlich besteht hier ein Parkverbot, nur Halten ist erlaubt.

Stadtrat bittet um Rücksicht

In der Fercher-von-Steinwandstraße stehen ebenfalls Kiss-and-Go-Plätze zur Verfügung. Diese können während der Schulzeit für zehn Minuten genutzt werden. An schulfreien Tagen zählen sie zur Grünen Zone – mit Parkscheibe darf dann 20 Minuten geparkt werden, danach ist ein Parkticket nötig. Radfahrer können übrigens weiterhin in beide Richtungen fahren. „Wir bitten in den kommenden Tagen um besondere Rücksicht und Vorsicht speziell im Schulverkehr, bis sich alle Verkehrsteilnehmer an die neue Situation gewöhnt und so ein guter Start gelingt“, betont Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) abschließend.