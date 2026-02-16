Kärntner Tänzer blicken Richtung Weltmeisterschaft

Seit über 25 Jahren prägt die „Valeina Dance Academy“ das Tanzleben in Kärnten. Ein starkes Zeichen setzte die Tanzschule unter anderem im Rahmen der Weihnachtsaufführung. Unter dem Motto „Kinder tanzen für Kinder“ konnten 400 Euro an die Kinderpatenschaft Österreich übergeben werden. Die Spende wurde von den jungen Tänzern gemeinsam mit den Eltern und dem Publikum gesammelt. „Unsere Kinder wollten selbst etwas bewegen – Tanz kann mehr sein als Show, er kann auch Herz zeigen“, betont Schulleiter Sascha Jost. Die Aktion ist bereits traditioneller Bestandteil des Valeina-Jahres; ebenso wie Auftritte auf diversen Faschingsbühnen der Region.

©zVg. / Valeina Dance Academy Auch beim Pörtschacher Fasching zeigten Tänzer der „Valeina Dance Academy“ ihr Können.

Von der Faschingsbühne zur WM-Qualifikation

Bunte Kostüme, strahlende Gesichter und mitreißende Choreografien gab es unter anderem beim Mini Lei Lei in Villach, beim Arnoldsteiner Kinderfasching, beim Hermagorer Fasching sowie in Pörtschach. Sportlich beginnt das Jahr für die Valeina Dance Academy ab dem 7. März 2026. Dann gehen 40 Tänzer in die WM-Qualifikation, um sich für den internationalen Bewerb Danza Mundial zu qualifizieren, welcher von 25. bis 30. Juni in Laibach stattfindet. Nach den Energieferien startet bei Valeina Dance übrigens das Frühjahrssemester. Bis 1. März ist ein Einstieg in laufende Gruppen noch möglich.