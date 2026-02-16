Skip to content
Villach
16/02/2026
Projekt

CHS-Schüler erforschten Villachs Abfall-Kreislauf 

Vier Klassen des CHS Villach beschäftigten sich im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit der Stadt Villach mit Abfallmanagement. Bei einer Exkursion lernten die Schüler Mülltrennung, Recycling und Abwasseraufbereitung kennen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

An einem Vormittag besuchten die Schüler des zweiten Jahrgangs des CHS Villach die aktuell laufende Müllausstellung der Stadt Villach am Hauptplatz. Dort wurde das Thema Mülltrennung und Recycling auf kreative und anschauliche Weise vermittelt. Um den Weg des Abfalls noch besser nachvollziehen zu können, führte das Projekt weiter zu einer Exkursion ins Altstoffsammelzentrum sowie zur Kläranlage. Vor Ort erhielten die Jugendlichen spannende Einblicke in die Weiterverarbeitung von Abfällen und die Abwasseraufbereitung.

