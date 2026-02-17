Brand in Velden: Feuerwehr rettete Bewohner und Hund aus einem Wohnhaus

Kellerbrand in Velden: Zwei Bewohner und ein Hund wurden von der Feuerwehr gerettet. Trotz dichter Rauchentwicklung blieben alle Personen unverletzt.

Rund 60 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren kämpften gegen den Brand in einem Mehrparteienhaus.

„Wisst ihr etwas zum Brand in Velden?“ – diese Nachricht erreichte in der Nacht mehrfach die 5 Minuten-Redaktion. BI Thomas Warmuth, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim BFKDO Villach Land, konnte zum besagten Brand Auskunft geben.

Starke Rauchentwicklung

Demnach soll es sich um einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus gehandelt haben. „Das besagte Haus war total verraucht, es handelte sich um ein Mehrparteienhaus“, erklärte er. Während sich die meisten Bewohner selbstständig aus dem Wohnhaus befreien konnten, waren noch zwei Personen auf einem Balkon eingeschlossen. „Auch diese Personen konnten von der Feuerwehr befreit werden, auch ein Hund war dabei.“ Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Brand im Keller

Die Brandbekämpfung konzentrierte sich auf ein Kellerabteil, anschließend wurde das Haus rauchfrei gemacht. „Fünf Feuerwehren mit circa 60 Kameradinnen und Kameraden waren im Einsatz“, bestätigte Warmuth. Er wies darauf hin, dass die hohe Zahl an Einsatzkräften auf die intensive Rauchentwicklung zurückzuführen war. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden und alle Bewohner sowie der Vierbeiner kamen sicher davon.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 09:57 Uhr aktualisiert