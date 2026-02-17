Villachs erste Rooftopbar mit spektakulärer Aussicht in Planung

In Villach war der Ruf nach einer Rooftopbar immer schon präsent. Nun könnte ein solches Vorhaben Wirklichkeit werden. Die Hotel Seven Betriebs GmbH plant nämlich den Bau einer Skybar.

Die Dachterrasse mit Blick auf die Stadt Villach und auf den Dobratsch könnte so aussehen. Die Idee lässt Hoffnung aufkeimen: Eröffnet bald die lang ersehnte Rooftopbar in Villach?

In der Kleinsattelstraße in Villach wird sich demnächst viel tun, wie 5 Minuten Villach exklusiv berichtet. Neben einer nach Westen ausgerichteten Rooftop Bar werden auch weitere Zimmer und ein Wellnessbereich samt Fitnessstudio gebaut. Für weitere Nächtigungsmöglichkeiten ist auch ein Neubau als Zimmertrakt angedacht. Dementsprechend sind auch zahlreiche neue Parkplätze notwendig.

©Hotel Seven Chef der Hotel Seven Betriebs GmbH Dean Aleksic bestätigt, dass es Pläne gibt.

Gastropläne über den Dächern Villachs

Eine Rooftop-Bar ist eine Gastronomieeinrichtung auf dem Dach eines Gebäudes. Über Villach ist es die erste Bar dieser Art, die einen spektakulären Panoramablick über die Stadt bieten wird. Chef der Hotel Seven Betriebs GmbH Dean Aleksic bestätigt entsprechende Recherchen von 5 Minuten Villach: „Ja es gibt Pläne rund um eine Erweiterung.“ Er möchte aber der bevorstehenden Bauverhandlung nicht vorgreifen. Aber: „Die Pläne umfassen Änderungen am bestehenden Standort des Hotel Seven.“ Dem Vernehmen nach wird es auch zu Veränderungen bei der ehemaligen Firmenzentrale neben dem Hotel kommen. Nach der Bauverhandlung will sich Aleksic zu den Zukunftsplänen, die in den bewährten Händen von Hermann Dorn von Trecholore Architects liegen, näher äußern.