Public Viewing: Villach zeigt VSV-Spiel und Songcontest-Vorentscheid

Im Winter-Public-Viewing-Zelt am Hans-Gasser-Platz in Villach werden am Freitag, dem 20. Februar, nicht nur die olympischen Bewerbe übertragen. Auch das VSV-Spiel sowie der Vorentscheidung für den Eurovision Songcontest warten.

Gemeinsames Daumendrücken im Winter-Public-Viewing-Zelt: Auch das VSV-Match gegen Salzburg wird am Freitag übertragen.

„Der EC VSV spielt ab 19 Uhr in Salzburg gegen die Red Bulls und wir werden das Match auf unserer Groß-Videowall live übertragen“, kündigen Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler und Public-Viewing-Organisator Marcus Mitzner an.

Mitzner: „Beim Auswärts-VSV-Match gegen Salzburg sind beste Stimmung und höchste Playoff-Spannung garantiert!“ Bei freiem Eintritt könnt ihr aber nicht nur mit den Adlern mitfiebern, sondern auch die Liveübertragung der Vorentscheidung für den Eurovision Songcontest mitverfolgen. Am Sonntag, dem 22. Februar, steht zum Abschluss der Olympischen Winterspiele zudem das Eishockey-Finale der Herren auf dem Programm.