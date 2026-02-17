Neuer Küchenchef im Schlosshotel am Wörthersee

Seit 1. Februar 2026 hat das Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörthersee einen neuen Küchenchef. Daniel Gadanecz (41) verantwortet nun die gastronomischen Bereiche des Hauses.

„Wir freuen uns sehr, mit Daniel Gadanecz einen Küchenchef aus den eigenen Reihen zu berufen, der unser Haus, unsere Gäste und unsere Philosophie bis ins Detail kennt“, betont Thomas Haslauer, General Manager des Falkensteiner Schlosshotel Velden. Zu den neuen Aufgabenbereich des gebürtigen Ungarn zählen neben der konzeptionellen Weiterentwicklung auch die Qualitätssicherung, die Führung und Förderung des Küchenteams sowie die Steuerung aller operativen Abläufe.

Seit 2018 Teil des Teams

Mit der Entscheidung für Gadanecz setzt das Schlosshotel auf Kontinuität und interne Weiterentwicklung. Er ist seit 2018 Teil des Hauses und war zuletzt als stellvertretender Küchenchef tätig. Gadanecz: „Es ist eine riesige Freude für mich, diese Aufgabe zu übernehmen und gemeinsam mit meinem Team die Küche weiterzuentwickeln.“