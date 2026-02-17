Skip to content
Trauer im Kloster Wernberg: Missionsschwester Agnes-Maria Grasböck ist verstorben.
Wernberg
17/02/2026
Verstorben

Kloster Wernberg trauert um Missionsschwester

Das Kloster Wernberg nimmt Abschied von Missionsschwester Agnes-Maria Grasböck. Sie ist am vergangenen Montag, dem 16. Februar 2026, verstorben.

43 Jahre lang wirkte Missionsschwester Agnes-Maria Grasböck in Südafrika. Im Jahr 2024 kam sie schließlich nach Wernberg, um ihren Lebensabend im hiesigen Kloster zu verbringen. Dort ist sie nun am 16. Februar 2026 verstorben. Eine Gebetsstunde für sie findet am Freitag, dem 20. Februar, um 14.45 Uhr, in der Klosterkirche statt. Der Begräbnisgottesdienst am Samstag, dem 21. Februar, um 10.30 Uhr. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung am Friedhof in Gottestal.

