/ ©Montage: VSV / Patrik Sommeregger Baurecht & Dorner_pioneers.hockey
Fans aufgepasst: VSV-Adler geben am Samstag Autogramme
Die VSV-Adler persönlich treffen: Am kommenden Samstag, dem 21. Februar 2026, stehen Alexander Rauchenwald und Co. beim Möbelhändler XXXLutz in Villach für Autogrammwünsche zur Verfügung.
Am Freitag, dem 20. Februar 2026, gastiert der EC VSV beim EC Red Bull Salzburg. Tags darauf wartet ein weiteres Schmankerl auf die Fans der Blau-Weißen – nämlich eine Autogrammstunde beim langjährigen Sponsoring-Partner XXXLutz in Villach. Mit von der Partie sind Alexander Rauchenwald, Paul Sintschnig, Guus van Nes, Johannes Tschurnig und Steven Strong. „Ab 14 Uhr habt ihr die Möglichkeit, unsere Jungs persönlich zu treffen“, heißt es vonseiten des Eishockeyclubs. Natürlich stehen die Cracks auch für Erinnerungsfotos bereits.
