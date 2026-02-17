Fans aufgepasst: VSV-Adler geben am Samstag Autogramme

Am Samstag gibt es in Villach eine Autogrammstunde mit den VSV-Adlern. Auch Alexander Rauchenwald ist mit dabei.

Am Freitag, dem 20. Februar 2026, gastiert der EC VSV beim EC Red Bull Salzburg. Tags darauf wartet ein weiteres Schmankerl auf die Fans der Blau-Weißen – nämlich eine Autogrammstunde beim langjährigen Sponsoring-Partner XXXLutz in Villach. Mit von der Partie sind Alexander Rauchenwald, Paul Sintschnig, Guus van Nes, Johannes Tschurnig und Steven Strong. „Ab 14 Uhr habt ihr die Möglichkeit, unsere Jungs persönlich zu treffen“, heißt es vonseiten des Eishockeyclubs. Natürlich stehen die Cracks auch für Erinnerungsfotos bereits.