Raserei und Alkohol: Kärntner muss Führerschein abgeben

Ein alkoholisierter Raser ging am Freitag der Polizei ins Netz. Dem 37-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

Im Zuge von routinemäßigen Lasermessungen fiel der 37-jährige Lenker am Dienstag einer Polizeistreife im Stadtgebiet von Villach ins Auge. „Er wurde mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, hielt aber trotz Anhaltezeichen nicht an“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Neufellach. Daraufhin fuhren sie zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers.

Alkotest bringt Alkoholisierung ans Licht

Dort angekommen konfrontierten die Polizisten den Mann mit dem Sachverhalt. „Dabei konnten Symptome wahrgenommen werden, welche auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol hinwiesen.“ Ein Alkomattest wurde durchgeführt. „Dieser ergab eine leichte Alkoholisierung.“ Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.