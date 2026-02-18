Unfall mit Leitschiene: 28-Jährigem wurde Führerschein abgenommen

Auf der B84 Faakerseestraße kam ein 28-jähriger Pkw-Lenker von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter. Rettungskräfte brachten ihn ins LKH Villach, das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Am frühen Morgen des 18. Februar kam es auf der B84 Faakerseestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger slowenischer Staatsbürger kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, geriet auf die Leitschiene und stürzte anschließend die angrenzende Böschung hinunter.

Führerschein abgenommen

Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, zudem wurden mehrere Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem 28-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.