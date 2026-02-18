110.000 weniger: Quotenrückgang beim Villacher Fasching setzt sich fort

Die Übertragung des Villacher Faschings am Dienstagabend auf ORF2 erreichte 2026 eine Durchschnittsreichweite von 634.000 Zuschauern. Damit liegt die Zahl deutlich unter dem Niveau von 2024, als noch 744.000 Menschen die Primetime-Übertragung verfolgten – ein Rückgang von rund 110.000 Zuschauern. Bereits 2024 musste man einen Verlust von knapp 210.000 Zusehern im Vergleich zu 2023 verkraften, als sich noch 954.000 Zuschauer eingeschaltet hatten.

Medienforschung zeigt die Zahlen

Auch der Marktanteil ist laut der Medienforschung des ORF gesunken. Während er 2025 im Schnitt bei 29 Prozent lag, zeigen die aktuellen Zahlen einen weiteren Rückgang um etwa zwei Prozent. Bereits 2020 war die Millionengrenze unterschritten worden, nach Spitzenwerten von über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um die Jahrtausendwende. Die Zahlen zeigen auch, wie sich die Sehgewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher verändert haben und welche Schwierigkeiten traditionelle sowie kulturelle Live-Events im Fernsehen damit haben.