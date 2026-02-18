Tod beim Villacher Kirchtag: Ermittlungen dauern weiterhin an

Beim Villacher Kirchtag 2023 stürzte ein junger Mann tödlich. Wie aus einem aktuellen Medienbericht hervorgeht ermittelt die Staatsanwaltschaft weiterhin gegen fünf Personen und die Stadt Villach.

Beim Villacher Kirchtag im Jahr 2023 stürzte ein 20-jähriger Kärntner von einer Mauer an der Draulände auf den darunterliegenden Radweg und verstarb. Der Vorfall jährt sich heuer bereits zum dritten Mal, doch wie sieht es eigentlich mit den Ermittlungen aus?

Ermittlungen dauern weiterhin an

Laut einem aktuellen Artikel der „Kleinen Zeitung“ ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen fünf Personen sowie die Stadt Villach wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. „Der Verdacht ist weiterhin, dass die Mauer samt ,Absturzsicherung‘ in Form von Metallbügeln nicht dem Stand der Technik entsprochen hat beziehungsweise im Jahr 2023 im Zuge des Villacher Kirchtages keine dem Stand der Technik entsprechenden Vorkehrungen zur Begegnung der Absturzgefahr im relevanten Bereich getroffen wurden“, erklärt StA-Sprecher Markus Kitzin im besagten Medienbericht.

Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Die Ermittlungen verzögerten sich unter anderem, weil der ursprünglich bestellte Gutachter vor Abschluss des Gutachtens verstarb. Die Stadt Villach wies bereits 2024 die Vorwürfe zurück. Als Reaktion auf das Unglück wurden die Sicherheitsmaßnahmen entlang der Drau für den Kirchtag in den Folgejahren deutlich verschärft. Wie lange sich das Verfahren somit noch zieht, steht in den Sternen. Für alle Beteiligten gilt jedenfalls die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 11:32 Uhr aktualisiert