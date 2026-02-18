Wärme aus der Kläranlage: Villach will mit Abwasser heizen

Um den steigenden Bedarf an Fernwärme in Villach abzudecken, will die Stadt ab 2028 gemeinsam mit der Kelag Energie & Wärme eine kuriose Quelle anzapfen: die Abwärme der Kläranlage. Details wurden am Mittwoch präsentiert.

Bereits jetzt ist das Fernwärmenetz in der Stadt Villach das siebtgrößte in Österreich und liefert mehr als 90 Prozent Energie aus erneuerbaren Quellen. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) führt im Gespräch mit 5 Minuten aus: „Viele wissen gar nicht, dass ein Großteil der Fernwärme aus einer Müllverbrennungsanlage stammt. Die Wärme geht dort nicht verloren, sondern wandert durch ein 90 Kilometer langes Rohr bis nach Villach. Des Weiteren speisen auch umliegende Industriebetriebe viele Megawatt an Wärme in das Fernwärmenetz ein.“ Auch Biomasse zählt zu den tragenden Säulen, welche nun um eine weitere Quelle ergänzt werden.

Heizen mit Abwasser

Konkret geht es um die Nutzung der Abwärme aus der stadteigenen Kläranlage. Die Energie des gereinigten Abwassers mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius soll ab dem Jahr 2028 über sechs Großwärmepumpen auf ein Temperaturniveau von etwa 75 Grad Celsius angehoben und ins Rücklaufsystem der Fernwärme eingebunden werden. „Die Kelag Energie & Wärme investiert hier gemeinsam mit uns an die 30 Millionen Euro“, führt Albel aus. Rund neun Millionen Euro werden für die Wärmepumpenanlage aufgewendet, rund sechs Millionen Euro für hydraulische Anpassungen und Maßnahmen zur Absicherung des Netzbetriebs sowie etwa 15 Millionen Euro für den weiteren Netzausbau.

Die Abwärme aus der stadteigenen Kläranlage soll künftig in Villachs Fernwärmenetz eingespeist werden. Details wurden am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. In das Projekt werden bis 2028 rund 30 Millionen Euro investiert.

Weiterentwicklung der Fernwärme in Villach

„Dieses Investitionsvolumen ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Kunden mit einem Wärmebedarf von rund 25 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, was etwa dem Bedarf von 5.000 Wohnungen entspricht“, erklärt Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung der Kelag Energie & Wärme. „Mit einer zusätzlichen Fernwärmeleitung vom Heizwerk St. Agathen in Richtung Innenstadt stärken wir die Redundanz, erhöhen die Betriebssicherheit und schaffen die Voraussetzung für weiteres Wachstum des Fernwärmenetzes.“ Kelag-Vorstand Reinhard Draxler betont abschließend: „Die Fernwärme Villach ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wie der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien gelingen kann – weg von fossiler Abhängigkeit hin zu Unabhängigkeit vom Ausland, regionaler Wertschöpfung und Klimaschutz.“

