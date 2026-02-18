Kuriose Funde: Was in Villachs Kläranlage aus dem Abwasser gefischt wird

Aus den Augen, aus dem Sinn? Bianca Schaule ist seit 2023 Labor-Leiterin in der Kläranlage der Stadt Villach. Darum weiß sie genau, was in der Draustadt das Klo runterspült wird. Aber so mancher Fund, überraschte selbst sie.

Seit knapp drei Jahren hat Bianca Schaule nun schon ein Auge auf die abwasser- und schlammrelevanten Parameter von Villachs Kläranlage. „Wir führen täglich Messungen durch und überprüfen, ob alles im Gleichgewicht ist“, erklärt die Labor-Leiterin im Gespräch mit 5 Minuten. Immerhin fließen tagtäglich zumindest 30.000 Kubikmeter Abwasser in den Stadtteil St. Agathen. Dort durchläuft es mehrere Reinigungsstufen, bevor es in die Drau abgeführt wird.

Tonnenweise Müll wird aus Villachs Abwasser geholt

„Zunächst trifft es auf die sogenannten Grobrechen. Diese weisen eine Spaltenbreite von entweder 1,2 bzw. 0,8 Zentimeter“, erläutert Schaule. „Dort bleibt alles hängen, was eigentlich gar nicht in die Kläranlage bzw. in die Toilette sollte.“ Pro Monat kommen zwischen 30 und 35 Tonnen an Müll zusammen. Und bei manchen Funden, muss selbst die Fachfrau mit den Kopf schütteln. „Zum Teil fischen wir Gebisse, Brieftaschen und Handys heraus.“ Das sei noch normal. „Sie stürzen meist beim Toilettengang in die Kloschüssel“, weiß die Expertin. Nicht selten kommt den Mitarbeitern der Kläranlage aber auch Kleidung entgegen. „Zum Beispiel Strumpfhosen und dergleichen“, so Schaule. Auch Schmuck und Fleischteile vom Schwein seien schon gefunden worden.

©5 Minuten Pro Monat werden zwischen 30 und 35 Tonnen an Müll aus Villachs Abwasser gefischt.

Appell: „Nicht alles, das Klo runterspülen“

Gefährlich wird es bei Spritzen, Skalpellen oder Klingen. „Immerhin müssen unsere Mitarbeiter per Hand die Verstopfungen lösen, die davon ausgelöst werden. Wenn sie sich verletzen ist das Infektionsrisiko hoch. Im Abwasser tummeln sich nämlich auch viele Bakterien.“ Schaule appelliert daher an die Villacher nicht alles, das Klo runterzuspülen. „Entsorgt es bitte fachgerecht. Damit spart ihr euch auch selbst viel Ärger, denn zusätzlicher Aufwand schlägt sich auch in den Gebühren nieder.“

Diese Stoffe gehören nicht ins WC Hygieneartikel, z.B.: Tampons, Binden, Windeln, Präservative, Pflaster oder Wattestäbchen

z.B.: Tampons, Binden, Windeln, Präservative, Pflaster oder Wattestäbchen Kosmetikartikel , z.B. Kosmetik- oder Feuchttücher

, z.B. Kosmetik- oder Feuchttücher Textilien, z.B. Strumpfhosen, Unterwäsche oder Schuhe

z.B. Strumpfhosen, Unterwäsche oder Schuhe Giftstoffe, wie Medikamente, Pestizide, Desinfektionsmittel oder Abflussreiniger

wie Medikamente, Pestizide, Desinfektionsmittel oder Abflussreiniger Stör- und Zehrstoffe, darunter Lacke, Zement, Bauschutt, Säuren, Wasch- und Reinigungsmittel

darunter Lacke, Zement, Bauschutt, Säuren, Wasch- und Reinigungsmittel Speisereste, wie Essensreste, verdorbene Lebensmittel oder Speiseöl

wie Essensreste, verdorbene Lebensmittel oder Speiseöl Scharfe Gegenstände, wie Rasierklingen oder Spritzen

wie Rasierklingen oder Spritzen Sonstiges: Katzenstreu, Zigarettenkippen, Tierkadaver

©5 Minuten Von Handys bis zu Spritzen – Bianca Schaule sieht täglich, was in Villachs Toiletten landet.

Vom Schmutz- zum Klarwasser

Nach der groben Reinigung wird das Abwasser dann über Zulaufpumpen auf das Niveau der Kläranlage gehoben. Dabei läuft es über einen sogenannten Feinrechnen. „Die nächste Station ist der Sand- und Fettfang“, führt die Labor-Chefin weiters aus. „Dort wird nichts anderes gemacht, als die Fließgeschwindigkeit reduziert.“ Schwere Partikel setzen sich in der Folge am Boden ab; das Fett schwimmt wiederum oben auf und kann abgezogen werden. „Es landet dann in unserem Faulturm, dort dient es als Futter für unsere Fäulnisbakterien.“

Zurück in die Drau

Hiernach durchläuft das Abwasser entweder das AAA®-Verfahren oder die Vorklärung. „Je nachdem ob es sich um industrielles Abwasser handelt, oder nicht“, so Schaule. Anschließend landet es im Herzstück der Kläranlage: der Biologie. „Mikroorganismen bauen dort Stickstoff- und Kohlenstoffhaltige Stoffe ab“, führt die Expertin aus. Anschließend gilt das Wasser als gereinigt und wird in die Drau abgeleitet.

©5 Minuten In der Kläranlage übernehmen Mikroorganismen und Technik die Reinigung, bevor das Wasser in die Drau zurückfließt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert