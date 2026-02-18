Eine Einladung an alle Frauen: „DAS FEST“ in Villach

Rund um den Internationalen Frauentag veranstalten das Frauenreferat der Stadt Villach und das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten am 7. März 2026 wieder „DAS FEST“ im Congress Center Villach.

Die Veranstaltung im Congress Center Villach hat sich in den vergangenen Jahren zur größten Frauentags-Veranstaltung in Kärnten etabliert.

Die Veranstaltung im Congress Center Villach hat sich in den vergangenen Jahren zur größten Frauentags-Veranstaltung in Kärnten etabliert.

Am Samstag, dem 7. März 2026, stehen im Congress Center Villach wieder Frauen im Fokus. „Wir veranstalten ‚DAS FEST‘, um sichtbar zu machen und zu würdigen, was Frauen täglich leisten – privat, beruflich und für die Gesellschaft“, erklärt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Beginn ist um 19 Uhr.

Mut, Solidarität und Zusammenhalt

„Die heurige Keynote-Speakerin lädt dazu ein, mutig und selbstbewusst in die Zukunft zu blicken“, betont Frauenbeauftragte Alisa Herzog. Es handelt sich um Unternehmerin, Autorin und Coach Maren Wölfl. Sie zeigt, warum Gleichstellung uns alle stärkt, rückt die Leistungen von Frauen in allen Lebensphasen in den Fokus und macht Mut, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen aktiv mitzugestalten.

Stadt und Land laden herzlich dazu ein

„Viele Frauen stehen täglich vor großen Herausforderungen – sei es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein niedriges Einkommen oder die Verantwortung als Alleinerziehende. Dies sichtbar zu machen und Bewusstsein dafür zu schaffen, ist ein wichtiger Schritt zu fairen Rahmenbedingungen“, betont Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). Martina Gabriel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes, ergänzt: „Mit Zusammenhalt und strukturellen Verbesserungen können wir echte Veränderungen erreichen.“