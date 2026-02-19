lake.bike 2026: Diese Radsport-Events warten heuer auf dich

Gute Nachrichten für alle Hobby- und Profiradler: Im Raum Villach warten auch 2026 wieder zahlreiche Radsport-Events. Wir haben einen Überblick für euch.

Was vor zehn Jahren als Mountainbike-Projekt begonnen hat, ist heute ein Ganzjahres-Thema für die gesamte Region Villach – Faaker See – Ossiacher See geworden: Unter dem Namen „lake.bike“ bündelt die „Region Villach Tourismus GmbH“ ihr Angebot für Radler rund um Villach. 2026 feiert das Projekt sein zehnjähriges Bestehen – und der Eventkalender ist so dicht wie noch nie.

10-Jahres-Feier Anfang Juli

Gefeiert wird das Jubiläum Anfang Juli mit einem langen Bike-Wochenende auf den Trails. Von 2. bis 5. Juli sind dort gemeinsames Biken, Austausch unter Gleichgesinnten und Feiern mit der Community angesagt. „10 Jahre lake.bike sind ein echter Meilenstein. 2026 dürfen sich Gäste und Einheimische auf spannende Neuerungen freuen“, so Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH.

Buntes Programm für Radler

Die Mountainbike-Saison startet am 1. April im Trailcenter Faaker See, Anfang Mai folgt das Trailcenter am Ossiacher See mit 27 Trails. Die Strecken decken dabei ein breites Publikum ab, von familienfreundlich bis technisch anspruchsvoll ist alles dabei. Dazu kommen über das Jahr verteilt zahlreiche Veranstaltungen: Im Frühling lockt das Radfestival „VELOVISTA“ mit geführten Touren und einem autofreien Tag rund um den Ossiacher See. Ende Mai feiert mit der „Carinthia200“ ein neues Rennrad-Event Premiere, das mit gesperrten Straßen und langen Distanzen sportlich ambitionierte Fahrer anspricht. Im Herbst wird es spannend für die Wettkampfszene: Im Oktober finden im Trailcenter Faaker See die österreichischen Enduro-Staatsmeisterschaften statt. Parallel dazu setzt man stark auf Nachwuchs- und Community-Formate – von Kinder-Rennen bis zu mehrtägigen Camps.