Kärntner genossen Fasching in Villach „in vollen Zügen“

Gar nicht narrisch: Am Faschingssamstag reisten heuer Tausende Besucher mit dem Zug nach Villach und wieder nachhause, um den Fasching ohne Auto bis in die Morgenstunden zu feiern.

Am Faschingssamstag zeigte sich auch das Wetter von seiner „narrischen“ Seite. Die Faschingsfans hätten sich wohl wärmere Temperaturen gewünscht und auch auf den Regen gut verzichten können. Trotzdem zog der Villacher Fasching auch heuer wieder Tausende Besucher an. Und viele davon kamen mit dem Zug: „Am Faschingssamstag wurden insgesamt 3.500 zusätzliche Reisende auf der Schiene befördert“, ziehen die ÖBB Bilanz.

Faschingsgaudi ohne Auto

Viele Besucher entschieden sich bewusst gegen das Auto, um den Fasching in Villach ausgiebig zu feiern. Möglich machte das vor allem die extra für den Faschingssamstag verlängerte S-Bahn-NIGHTline, die bis in die frühen Morgenstunden unterwegs war. „Dadurch hatten Feiernde die Möglichkeit, aus Richtung Klagenfurt, Spittal/Drau und weiterer Kärntner Orte nach Villach zu kommen und nach dem Faschingstreiben komfortabel nach Hause zu reisen“, heißt es seitens der ÖBB.

Keine Zwischenfälle oder Übergriffe

Dabei wurde heuer ein Schwerpunkt auf das Sicherheitsgefühl der Reisenden gelegt. In den Zügen waren zusätzliche Security-Mitarbeiter im Einsatz. „Diese Maßnahme hat laut Rückmeldungen der Fahrgäste und Verantwortlichen wesentlich dazu beigetragen, dass es weder Zwischenfälle noch gemeldete Übergriffe gab“, so die ÖBB. Auch die Reisenden gaben gegenüber den ÖBB positives Feedback ab und erklärten, sich „gut betreut und sicher“ gefühlt zu haben. Seitens der Bundesbahnen freut man sich über die positive Bilanz. „Der Villacher Fasching wird so zum Vorbild dafür, wie Nachtleben, Nachhaltigkeit und regionale Vernetzung zusammenwirken“, erklärt Reinhold Wallner, Regionalmanager ÖBB Personennahverkehr Kärnten, abschließend.