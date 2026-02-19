Villacher Adler reisen zuversichtlich nach Salzburg

Der EC iDM Wärmepumpen VSV gastiert am Freitag (20. Feber) beim Tabellendritten EC Red Bull Salzburg. Die Villacher liegen aktuell auf Rang acht und haben vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs noch gute Karten im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze. Der Vorsprung auf Platz elf beträgt acht Punkte, dennoch brauchen die Adler die Zähler. Salzburg geht mit breiter Brust ins Duell: Der vierfache Serienmeister verfügt über eine starke Defensive und hat mit NHL-Rückkehrer Michael Raffl einen echten Führungsspieler auf dem Eis. Der direkte Vergleich macht den Adlern allerdings Mut – fünf der letzten zehn Duelle und zwei der letzten drei Gastspiele in Salzburg gingen an Villach. Entscheidend wird sein, ob die Blau-Weißen ihr starkes Powerplay nutzen und defensiv stabil genug stehen, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

EC Red Bull Salzburg vs. EC iDM Wärmepumpen VSV: Wann : 20. Feber, 19.15 Uhr

: 20. Feber, 19.15 Uhr Wo : Eisarena Salzburg

: Eisarena Salzburg Live auf sporteurope.tv