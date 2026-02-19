Villacher Adler reisen zuversichtlich nach Salzburg
Am Freitag reisen die Villacher Adler nach Salzburg und treffen dort auf die Bullen, die derzeit Platz 3 in der Tabelle belegen. Doch die Statistik macht dem VSV Mut.
Der EC iDM Wärmepumpen VSV gastiert am Freitag (20. Feber) beim Tabellendritten EC Red Bull Salzburg. Die Villacher liegen aktuell auf Rang acht und haben vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs noch gute Karten im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze. Der Vorsprung auf Platz elf beträgt acht Punkte, dennoch brauchen die Adler die Zähler. Salzburg geht mit breiter Brust ins Duell: Der vierfache Serienmeister verfügt über eine starke Defensive und hat mit NHL-Rückkehrer Michael Raffl einen echten Führungsspieler auf dem Eis. Der direkte Vergleich macht den Adlern allerdings Mut – fünf der letzten zehn Duelle und zwei der letzten drei Gastspiele in Salzburg gingen an Villach. Entscheidend wird sein, ob die Blau-Weißen ihr starkes Powerplay nutzen und defensiv stabil genug stehen, um dem Favoriten Paroli zu bieten.
EC Red Bull Salzburg vs. EC iDM Wärmepumpen VSV:
- Wann: 20. Feber, 19.15 Uhr
- Wo: Eisarena Salzburg
- Live auf sporteurope.tv