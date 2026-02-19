FH Kärnten hat bald neuen Rektor: Granig kandidiert 2026 nicht mehr

Er ist der bislang am längsten amtierende Rektor der FH Kärnten, doch bei den Rektoratswahlen 2026 will Peter Granig nicht mehr antreten.

Im Juni 2026 finden an der Fachhochschule Kärnten die Rektoratswahlen statt. Der bisherige Rektor Peter Granig hat am Donnerstag jedoch bekannt gegeben, dass er nach insgesamt zwölf Jahren Tätigkeit im Rektorat – von 2014 bis 2016 als Vizerektor, von 2016 bis 2026 als Rektor sowie ab 2022 als Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung – aus persönlichen Gründen für keine weitere Funktionsperiode zur Verfügung stehen wird.

Granig bleibt der Fachhochschule erhalten

Ab Oktober 2026 übernimmt Granig den Verantwortungsbereich der Internationalisierung und wird in dieser Funktion die Internationalisierungsstrategie sowie die Weiterentwicklung der European University weiterhin maßgeblich begleiten. „Der Vorstand und die Geschäftsführung der FH Kärnten bedanken sich herzlich für die langjährige verantwortungsvolle Führung, das außerordentliche Engagement und die wertvollen Impulse, die weit über die Funktionsperiode hinaus Wirkung zeigen werden“, heißt es in einer öffentlichen Aussendung der FH Kärnten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 18:25 Uhr aktualisiert