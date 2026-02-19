Schneefall sorgt für Stromausfall: 800 Kärntner Haushalte im Dunkeln

Aufgrund der anhaltenden Schneefälle sind derzeit rund 800 Haushalte im Bezirk Villach-Land ohne Strom. Die KNG-Kärnten Netz GmbH arbeitet auf Hochtouren an der Behebung.

Zu einem Stromausfall kam es am Donnerstag in Bad Bleiberg.

Die anhaltenden Schneefälle haben auch die Stromleitung im Hochtal Bad Bleiberg in Mitleidenschaft gezogen. 5-Minuten-Leser berichten von einem Stromausfall. Auf Nachfrage bestätigt Josef Stocker, Sprecher der KNG-Kärnten Netz GmbH: „800 Haushalte sind derzeit betroffen.“ Die Monteure hätten den Schaden aber in der Zwischenzeit gefunden und arbeiten bereits auf Hochtouren an dessen Behebung. „Es wird also nicht mehr lange dauern.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 19:14 Uhr aktualisiert