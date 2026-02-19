Pächtersuche läuft: Bekannter Club soll in neue Hände übergehen

Ein Pächter wird für den Vaibz-Club in Velden am Wörthersee gesucht.

Vor allem Nachtschwärmern ist der Vaibz-Club in der Klagenfurter Straßer ein Begriff. Das bekannte Lokal – hinter dem Raphael Grassel steckt – findet sich in den vollständig modernisiert und umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen Disco Bull in Velden am Wörthersee. Nun soll es in neue Hände übergeben werden.

Pächter gesucht

„Ab 1. März könnte schon ein neuer Pächter übernommen haben“, erklärt Grassel im Gespräch mit 5 Minuten. Da sich die Discothek derzeit im laufenden Betrieb befindet, könnte sie praktisch schlüsselfertig übernommen werden. „Ein eigener Parkplatz ist vorhanden, außerdem liegt das Lokal nur etwa fünf Gehminuten vom Casino Velden entfernt.“

Lokal soll das ganze Jahr geöffnet bleiben

Grassel will den Club solange weiterführen, bis sich ein neuer Pächter findet. Dieser sollte „Motivation, Gastfreundschaft und gute Eventideen mitbringen“. Generell sei ihm wichtig, dass das Lokal als Ganzjahresbetrieb weitergeführt wird. „Die Ablöse ist natürlich verhandelbar“, so der Gastronom abschließend.

