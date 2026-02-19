Skip to content
/ © Vaibz
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Vaibz-Club in Velden am Wörthersee.
Ein Pächter wird für den Vaibz-Club in Velden am Wörthersee gesucht.
Velden am Wörthersee
19/02/2026
Ab März

Pächtersuche läuft: Bekannter Club soll in neue Hände übergehen

Der Vaibz-Club in Velden am Wörthersee sucht einen neuen Pächter.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)

Vor allem Nachtschwärmern ist der Vaibz-Club in der Klagenfurter Straßer ein Begriff. Das bekannte Lokal – hinter dem Raphael Grassel steckt – findet sich in den vollständig modernisiert und umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen Disco Bull in Velden am Wörthersee. Nun soll es in neue Hände übergeben werden.

Pächter gesucht

„Ab 1. März könnte schon ein neuer Pächter übernommen haben“, erklärt Grassel im Gespräch mit 5 Minuten. Da sich die Discothek derzeit im laufenden Betrieb befindet, könnte sie praktisch schlüsselfertig übernommen werden. „Ein eigener Parkplatz ist vorhanden, außerdem liegt das Lokal nur etwa fünf Gehminuten vom Casino Velden entfernt.“

Lokal soll das ganze Jahr geöffnet bleiben

Grassel will den Club solange weiterführen, bis sich ein neuer Pächter findet. Dieser sollte „Motivation, Gastfreundschaft und gute Eventideen mitbringen“. Generell sei ihm wichtig, dass das Lokal als Ganzjahresbetrieb weitergeführt wird. „Die Ablöse ist natürlich verhandelbar“, so der Gastronom abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 19:29 Uhr aktualisiert
