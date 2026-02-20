50 Zentimeter Neuschnee: Villacher Alpenstraße gesperrt

Am Donnerstag zog ein Italientief über Kärnten hinweg, das mancherorts viel Schnee hinterließ. „Im Naturpark Dobratsch Kärnten liegen aktuell bis zu 50 Zentimeter Neuschnee“, informiert etwa die Stadt Villach in den sozialen Medien. Davon betroffen ist auch die Villacher Alpenstraße, die derzeit gesperrt ist. Doch die Räumungsarbeiten laufen bereits: „Der Wirtschaftshof arbeitet mit Hochdruck daran, die Alpenstraße so schnell wie möglich wieder frei und sicher befahrbar zu machen“, heißt es seitens der Stadt. Wo in Kärnten am meisten Schnee liegt, erfährst du hier: 87 Zentimeter: Hier liegt in Kärnten am meisten Schnee.