Skip to content
Region auswählen:
/ ©Villacher Alpenstraße
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Schneeräumung auf der Villacher Alpenstraße.
Auf der Villacher Alpenstraße sind die Räumungsarbeiten bereits in vollem Gange.
Villacher Alpenstraße
20/02/2026
Räumung läuft

50 Zentimeter Neuschnee: Villacher Alpenstraße gesperrt

Das Italientief hat auch im Naturpark Dobratsch bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gebracht. Die Villacher Alpenstraße ist derzeit gesperrt, die Räumungsarbeiten laufen auf Hochtouren.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Am Donnerstag zog ein Italientief über Kärnten hinweg, das mancherorts viel Schnee hinterließ. „Im Naturpark Dobratsch Kärnten liegen aktuell bis zu 50 Zentimeter Neuschnee“, informiert etwa die Stadt Villach in den sozialen Medien. Davon betroffen ist auch die Villacher Alpenstraße, die derzeit gesperrt ist. Doch die Räumungsarbeiten laufen bereits: „Der Wirtschaftshof arbeitet mit Hochdruck daran, die Alpenstraße so schnell wie möglich wieder frei und sicher befahrbar zu machen“, heißt es seitens der Stadt. Wo in Kärnten am meisten Schnee liegt, erfährst du hier: 87 Zentimeter: Hier liegt in Kärnten am meisten Schnee.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: