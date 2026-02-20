Kärntner Tischlerei schlittert in die Pleite

Über eine Möbeltischlerei aus dem Bezirk Villach-Land wurde am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Insolvenz sind drei Mitarbeiter betroffen.

Am 20. Feber wurde ein Konkursverfahren über die Möbel Hebein e.U. am Landesgericht Klagenfurt eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag informierte. Das Unternehmen mit Sitz im Bezirk Villach-Land betreibt ein Möbeltischlereigewerbe. Laut AKV sind von der Insolvenz drei Mitarbeiter betroffen, zum Schuldenstand gibt es aktuell noch keine näheren Informationen. Als Insolvenzverwalter wurde der Villacher Michael Lassnig eingesetzt, Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. März beim AKV anmelden.