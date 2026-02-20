Native Speaker prüften junge Villacher Sprachtalente

24 Schülerinnen und Schüler bewiesen beim Villacher Fremdsprachenwettbewerb "La Boum!" ihr Können. Nach der harten Arbeit wurde bei einer festlichen Gala anständig gefeiert.

Ob Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch – bei „La Boum!“ drehte sich in Villach alles um junge Sprachentalente. Bereits zum 29. Mal veranstaltete die Stadt am 19. Feber gemeinsam mit den höheren Schulen den Fremdsprachenwettbewerb.

Im Gespräch mit Native Speakern

Heuer stellten sich 24 Schülerinnen und Schüler aus den Berufsbildenden Höheren Schulen sowie den Gymnasien Perau und St. Martin der Herausforderung. Sie führten unter anderem Gespräche mit Native Speakern und zeigten dabei ein beachtliches Niveau. Auch ehemalige Teilnehmer und Lehrkräfte lobten die Qualität der Beiträge und die sprachliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.

Gala bildete krönenden Abschluss

Den Abschluss bildete traditionell die Gala „La Boum! – Die Fete“. Mit Live-Musik der Schulbands aus St. Martin und Perau sowie Showtänzen des CHS Villach fand der Wettbewerbstag schließlich einen glanzvollen Ausklang. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser betont, wie wichtig der Sprachunterricht in der Bildungsstadt Villach sei und erklärt: „Vom Kindergarten bis zur Matura profitieren Kinder und Jugendliche von

qualitätsvoller Sprachförderung durch engagierte Pädagoginnen, Pädagogen und Native Speaker.“