Junge Talente kämpfen in der Villacher Alpenarena um den Meistertitel

In den nächsten zwei Tagen wird die Villacher Alpenarena zur Bühne für die Österreichischen Meisterschaften im Skispringen und in der Nordischen Kombination. 113 Nachwuchssportler aus ganz Österreich kämpfen um die Titel.

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele junge Athletinnen und Athletinnen aus sieben Bundesländern für die Wettbewerbe genannt haben“, erklärt Franz Wiegele, Organisationschef und Obmann von SV Achomitz/SD Zahomc. 113 Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren treten in Einzel- und Teambewerben gegeneinander an. „Wir sehen hier junge Sportlerinnen und Sportler, die mit Mut, Disziplin und Begeisterung an ihrer sportlichen Zukunft arbeiten – vielleicht sind sie schon bald die Gesichter unserer Olympiasiegerinnen oder Olympiasieger von morgen“, so Wiegele.