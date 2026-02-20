Skip to content
/ ©Privat
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Nachwuchs-Skispringer David Knabl, Levi Knapp, Alexander Illitsch, Sebastian Ruppnig und Clara Sterbenz.
Junge Talente aus Kärnten: David Knabl, Levi Knapp, Alexander Illitsch, Sebastian Ruppnig und Clara Sterbenz (v.l.)
Villach
20/02/2026
Am Wochenende

Junge Talente kämpfen in der Villacher Alpenarena um den Meistertitel

In den nächsten zwei Tagen wird die Villacher Alpenarena zur Bühne für die Österreichischen Meisterschaften im Skispringen und in der Nordischen Kombination. 113 Nachwuchssportler aus ganz Österreich kämpfen um die Titel.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele junge Athletinnen und Athletinnen aus sieben Bundesländern für die Wettbewerbe genannt haben“, erklärt Franz Wiegele, Organisationschef und Obmann von SV Achomitz/SD Zahomc. 113 Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren treten in Einzel- und Teambewerben gegeneinander an. „Wir sehen hier junge Sportlerinnen und Sportler, die mit Mut, Disziplin und Begeisterung an ihrer sportlichen Zukunft arbeiten – vielleicht sind sie schon bald die Gesichter unserer Olympiasiegerinnen oder Olympiasieger von morgen“, so Wiegele.

Programm

Samstag, 21. Februar

  • Ab 9 Uhr: Spezialspringen
  • Ab 14 Uhr: Langlaufwettbewerbe
  • Ab 17 Uhr:  Siegerehrung im Schanzenauslauf der Villacher Alpenarena

Sonntag, 22. Februar

  • Ab 10 Uhr: Teambewerb der Spezialspringer
  • Ab 14 Uhr: Langlauf im Rahmen der Nordischen Kombination – Teamsprint
  • Anschließend Siegerehrung
