Ein Cafébesuch am Wörthersee endete für einen Kärntner im Juli 2023 schmerzhaft: Beim Aufstehen von seinem Stuhl stürzte er von der Terrasse des Lokals und verletzte sich. Daraufhin forderte er vom Wirt 15.000 Euro Schadenersatz.

Es sollte ein gemütlicher Besuch in seinem Lieblingscafé werden. Doch als der Lokalgast im Juli 2023 von seinem Stuhl aufstand, verlor er plötzlich das Gleichgewicht; stürzte von der Terrasse. Der Fall landete vor dem Landesgericht Klagenfurt. „Der Kärntner klagte den Wirt seines Stammcafés auf Schadenersatz. Er forderte 15.000 Euro“, erklärt Mediensprecher Christian Liebhauser-Karl.

Kläger warf Gastronom mangelhafte Sicherung vor

Aus Sicht des Klägers kam es zu dem Unfall, weil er über eine hohe Kante gestürzt sei, welche nicht entsprechend abgesichert war. Damit habe der Wirt, so der Vorwurf, seine Verkehrssicherungspflichten verletzt. Der Gastronom erklärte wiederum, dass es sich um eine ganz normale Antrittsstufe mit einer Höhe von 19 Zentimetern handelt. Laut seinen Angaben wird die Terrasse jedes Jahr auf Sicherheitsmängel überprüft – bislang ohne Beanstandungen. Auch würden die geltenden Bauvorschriften keine zusätzliche Absicherung vorsehen.

Gericht gibt Gastronom recht

Richterin Irina Thorbauer wies die Klage jedenfalls ab. Liebhauser-Karl führt die Entscheidung aus: „Ein Wirt müsse Gäste vor erkennbaren Gefahren schützen – aber nur im Rahmen dessen, was zumutbar sei. Es dürfe nicht auf eine Haftung für jedes Missgeschick hinauslaufen.“ Die Stufe sei – laut dem Gericht – üblich und klar erkennbar. „Eine zusätzliche Markierung oder Absicherung nicht erforderlich gewesen“, so der Mediensprecher. Auch haben keinen baulichen Mängel bestanden. Hinzu kommt, dass der Kläger ein Stammgast ist. Ihm sei die Örtlichkeit also vertraut gewesen, betont Richterin Thorbauer. Nichtsdestotrotz erhob er Berufung. Das Oberlandesgericht Graz wies diese jedoch ab. Die ordentliche Revision ist nicht zulässig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.